FIGLIA DI 4 GENITORI Martina | chi rinuncia a dividerti ti vuol bene davvero

Genitori credono che la FIGLIA di 5 mesi abbia il “malocchio” - la portano da uno stregone che la picchia fino ad ucciderla : Credenze popolari che esistono anche in città all’avanguardia come New York. Una coppia che viveva nel Queens credendo che la figlia di 5 mese avesse il “malocchio” si è affidata a una maga, una specie di stregone, per curare la piccola, il risultato che la bambina è morta. La bimba si chiamava Alaia Baque e, da alcuni giorni aveva la febbre alta e vomitava. I Genitori, Jorgue Baque e Ysenia Sasso, hanno pensato che la piccola ...

Genitori credono che la FIGLIA sia posseduta dal demonio perché si ammala troppo spesso - la sottopongono a un esorcismo ma la ragazza fa una fine orribile : Una ragazza di 22 anni, che si chiamava Jaqueline Sanchez, ha fatto una fine orribile perché i Genitori pensavano fosse posseduta da un demonio. I Genitori credevano che la figlia 22 enne fosse posseduta dal demonio perché si ammalava speso così hanno deciso di sottoporla a un esorcismo. L’esorcismo è avvenuto in una chiesa della città di Velasco in Bolivia alla Pentecostal Church di San Ignacio. Secondo quanto riportato dal ...

I genitori si addormentano davanti la tv - il loro cane compie qualcosa di terribile alla FIGLIA di 11 mesi : Si erano addormentati mentre guardavano la tv e non si erano resi conto che la loro figlia restava solo con il cane, un pitbull terrier. Il cane, una razza vietata in Gran Bretagna, ha attaccato brutalemente la bambina sbranandola. Il papà della piccola Lee Wright, morta per le ferite riportate, è stato rinchiuso in carcere perchè è stato accusato di tenere nella sua villa una razza di cane vietata in ...

Condannati per chemio negata alla FIGLIA Eleonora Bottaro : “Genitori custodi della vita dei figli” : "L'ordinamento non pone il diritto di vita o di morte dei figli nelle mani dei genitori, al contrario i genitori sono custodi della vita dei figli, che hanno l'obbligo di proteggere”: è quanto scrivono i giudici di Padova nelle motivazioni della sentenza di condanna nei confronti dei genitori di Eleonora Bottaro, morta a 17 anni senza ricorrere alla chemioterapia.Continua a leggere

“Genitori islamici - non possono decidere per la FIGLIA”. Ma la Corte difende la libertà di religione : Il caso della piccola Tafida Raqeeb, 5 anni, che si trova ricoverata in in stato di minima coscienza dallo scorso febbraio al London Royal Hospital, arriverà all'Alta Corte di Londra la prossima settimana. Intanto un giudice ha respinto la richiesta della struttura ospedaliera di impedire ai genitori islamici della bimba di rappresentarla nel procedimento.Continua a leggere

Tetano - fuori pericolo bimba di 10 anni FIGLIA di genitori no vax a Verona : ha rischiato di morire : Contratto il Tetano, perchè non vaccinata dai genitori no vax, aveva rischiato di morire, ma ora la bambina di Verona di 10 anni ha lasciato la terapia Intensiva dell'ospedale scaligero...

Lotta tra genitori - la maestra è una ex Miss - mamma ritira la FIGLIA - i papà aprono un Fan club : Troppo bella per essere un’insegnante è quello che è successo a una scuola in Lombardia qualche anno fa. L’insegnante è stata Miss Abruzzo ed è bellissima e inevitabilmente ha attirato le attenzioni dei genitori di sesso maschile. Alcuni dei quali, in onore di così tanta bellezza, hanno deciso di aprire un fan club intitolato alla maestra. La risposta di una delle mamme è stata quella di ritirare la propria figlia dalla scuola e di ...

India - genitori decidono di sacrificare la FIGLIA di 4 anni a una divinità per diventare ricchi : Una notizia assurda quella che ci apprestiamo a raccontare avvenuta qualche anno fa ma che dimostra in che stato di arretratezza vivono ancora alcune popolazioni Indiane. In un villaggio molto povero dell’India settentrionale, l’Uttar Pradesh, due giovani genitori hanno deciso di sacrificare la figlia di soli 4 anni per diventare più ricchi. Il villaggio dove è avvenuto il terribile sacrificio si chiama Uttar Pradesh e la piccola è ...

La FIGLIA nasce con disabilità. I genitori : Staccatele la spina : Una coppia di coniugi americani, dopo aver ricorso alla surrogazione, rifiutano la figlia nata perché gravemente malata. "Staccatele la spina", scrivono in una lettera inviata ai medici dell'ospedale. "Staccatele la spina". Sarebbe stata questa la richiesta espressa da due coniugi americani ai medici dell'ospedale quando hanno scoperto che la figlia, nata da madre surrogata, era gravemente malata.\\ Questa terribile storia, è stata ...