Neymar Juventus | incredibile retroscena | svelata l’offerta bianconera

Juventus - Alex Sandro su Neymar e Cristiano Ronaldo : il commento è… di parte : “Neymar e Cristiano Ronaldo sono due giocatori che non hanno bisogno di dimostrare niente a nessuno. Sono due calciatori importanti, che sia in nazionale o nel club”. Sono le dichiarazioni di Alex Sandro, calciatore della Juventus direttamente dal ritiro con la Selecao in vista dell’amichevole di Miami contro la Colombia, il terzino non fa alcuna scelta ma conferma l’ammirazione per entrambi i calciatori. ...

Juventus-Neymar : secondo la BBC i bianconeri avrebbero offerto al Psg 100 mln più Dybala : Dopo la chiusura del mercato, come al solito, rimbalzano interessanti retroscena su presunte trattative che non si sarebbero concretizzate. Per quanto riguarda la Juventus, subito si è notato come la società torinese non sia riuscita ad effettuare alcune cessioni: si va dal mancato trasferimento di Dybala dapprima al Manchester United e poi al Tottenham, passando per quello di Mandzukic che era stato addirittura accostato al Barcellona. Inoltre ...

Neymar Juventus - appuntamento rimandato : spunta il nuovo retroscena : Neymar Juventus- Come evidenziato dall’odierna edizione di “Tuttosport“, la Juventus ha provato a sondare con forte decisione la pista Neymar nel corso dell’ultima sessione di mercato appena terminata. Paratici ci avrebbe provato in maniera reale e concreta, ma con esito negativo. Fumata nera caratterizzata anche dalle eccessive richieste del PSG e dal piede sul freno […] More

Calciomercato Juventus – Retroscena Neymar : il PSG ha rifiutato un’offerta shock che comprendeva Dybala! : La Juventus ha provato a prendere Neymar durante la sessione di Calciomercato estiva: i bianconeri hanno offerto 100 milioni e Dybala al PSG, ma i transalpini hanno rifiutato l’offerta Nella passata sessione di mercato, Neymar ha provato in ogni modo a liberarsi dalla ‘prigione dorata’ del PSG, ritrovandosi però, ancora una volta, bloccato a Parigi a causa del mancato accordo fra Barcellona e PSG. Il brasiliano però, è ...

BBC- Neymar Juventus - Paratici ci ha provato davvero : ecco l’offerta shock! : Neymar Juventus- Come riportato nelle scorse settimane e come confermato nella giornata di oggi dai giornalisti della “BBC“, la Juventus ha provato concretamente l’assalto a Neymar nel corso dell’estate. Un affondo targato Paratici sulla base di 100 milioni di euro cash più il cartellino di Paulo Dybala. Offerta interessante presa in forte considerazione dal PSG, […] More

Calciomercato Juventus - il retroscena dalla Gb : la super offerta con contropartita al Psg per Neymar : La Juventus ha tentato veramente di piazzare il colpo Neymar negli ultimi giorni di Calciomercato, lo sostiene la ‘Bbc’, secondo cui la proposta dei bianconeri al Psg era veramente di quelle importanti: 100 milioni di euro più il cartellino di Paulo Dybala. offerta respinta dal club di Ligue 1, stesso esito per la trattativa con il Barcellona, il brasiliano alla fine è rimasto al Psg tra il disappunto. Gli ultimi giorni di ...

Neymar Juventus - “El Chiringuito” : no del PSG al Barça - irrompe la Juve : Neymar Juventus – La telenovela per Neymar non accenna a diminuire. A pochi giorni dalla fine del mercato non si ha ancora una destinazione per il brasiliano, ieri Di Marzio aveva ufficializzato la sua definitiva cessione al Barcellona ma oggi voci estere smentiscono tutto. Arrivano senza soluzione di continuità gli aggiornamenti sulla trattativa Neymar. E’ di […] More

Dybala Juventus - c’è la svolta : Neymar al Barça - il PSG piomba sulla Joya : Dybala Juventus- Secondo quanto riportato da “Gianluca Di Marzio“, Barcellona e PSG avrebbero raggiunto un accordo totale per il passaggio di Neymar in maglia blaugrana. Un affare pronto alla chiusura, con l’attaccante brasiliano pronto al ritorno in Spagna. svolta improvvisa che potrebbe coinvolgere improvvisamente anche la Juventus, di fatto, sarebbe pronto a piombare con forte […] More

Neymar Juventus - Paratici aspetta il brasiliano : il retroscena : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere della Sera”, la Juventus starebbe osservando molto attentamente la possibile decisione di Neymar in chiave mercato per valutare di conseguenza il possibile addio di Dybala. Qualora Neymar dovesse dire sì al Barcellona, il PSG dovrà piombare con forte decisione su un nuovo attaccante, e Dybala potrebbe […] More

Neymar Juventus - nuovo retroscena : “contatti tra O’Ney ed i bianconeri” : ?Neymar Juventus – La telenovela Neymar si avvicina al suo finale e promette colpi di scena fino all’ultimo minuto. Ai quattro protagonisti della vicenda (il brasilano, PSG, Real Madrid e Barcellona), in Spagna da qualche giorno hanno aggiunto anche la Juventus. Marco Ruiz, giornalista di ‘AS’, ha accostato la Vecchia Signora all’attaccante sul quotidiano iberico […] More

Calciomercato Juventus/ All.PSG : 'Neymar? Situazione difficile' - ultime notizie - : Calciomercato Juventus: il tecnico del club parigino ha parlato della Situazione riguardante l'attaccante verdeoro, accostato anche ai bianconeri.

Dalla Spagna - Mundo Deportivo : Neymar possibilità per la Juventus : Resta probabilmente uno degli argomenti principali di calciomercato, considerando che ci si avvia alla chiusura delle trattative, prevista per il 2 settembre: si parla del possibile trasferimento di Neymar dal Paris Saint Germain. Come è noto infatti il giocatore brasiliano vorrebbe lasciare Parigi e rilanciarsi in un altro campionato, probabilmente la meta più ambita resta sempre la Spagna, ma non è da escludere un possibile approdo in Italia. ...

Neymar Juventus - dalla Spagna : bianconeri ancora in corsa per O Ney : Neymar Juventus – Non si spegne il sogno Neymar per il Calciomercato della Juventus. Il brasiliano ha rotto da tempo con il Paris Saint Germain e sta cercando in tutti i modi di cambiare aria. Barcellona e Real Madrid sono le grandi favorite nella corsa alla stella carioca, ma secondo i rumors in arrivo dalla Spagna c’è la possibilità che […] More

Calciomercato Juventus - L'Equipe ipotizza un possibile rilancio nell'offerta per Neymar : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il nome più caldo è quello di Neymar, il quale ha intenzione di lasciare il Paris Saint Germain. Il club francese ha rifiutato tutte le offerte che gli sono state recapitate dal Barcellona e dal Real Madrid, dunque la Juventus potrebbe rientrare in gioco e assicurarsi le prestazioni del fortissimo campione brasiliano. Stando a quanto riporta il ...