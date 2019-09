Live Lecce-Napoli 0-1 | Llorente non si ferma più!

Live Lecce-Napoli 0-0 : fallo tattico - ammonito Ghoulam : Il Lecce torna a giocare di fronte al proprio tifo dopo la bella vittoria nel posticipo di lunedì scorso ai danni del Torino e cerca continuità di risultati, dopo le due sconfitte...

Lecce-Napoli Live dalle 15 : Ancelotti si affida a Milik e Llorente : Il Lecce torna a giocare di fronte al proprio tifo dopo la bella vittoria nel posticipo di lunedì scorso ai danni del Torino e cerca continuità di risultati, dopo le due sconfitte...

Live Lecce-Napoli - Serie A calcio in DIRETTA : trasferta al Via del Mare per i partenopei : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, probabili formazioni e come vedere Lecce-Napoli Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Lecce-Napoli partita valevole per la Serie A 2019-20, Il Napoli per non farsi staccare dalle prime posizioni con l’Inter capolista momentanea e il Lecce per dare continuità alla vittoria di Torino. Il Napoli vola sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria contro i campioni ...

Lecce-Napoli - Liverani : “vi svelo i segreti per fare risultato” : “Il Lecce deve continuare la strada intrapresa col Torino. Dobbiamo crescere in fatto di saper soffrire ed essere compatti: domani sara’ una partita di grande sacrificio fisico, mentale e tecnico”.Sono le dichiarazioni del tecnico del Lecce Fabio Liverani alla vigilia della sfida contro il Napoli. “Il Napoli ha tante opzioni, sia come gruppo sia come singoli – prosegue -. Hanno sconfitto i campioni ...

Probabili formazioni Lecce-Napoli - alcuni cambi per Liverani e Ancelotti : Probabili formazioni Lecce-Napoli – Continua il programma valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto interessante e che ha già dato importanti indicazioni. In campo anche il Napoli, la squadra di Carlo Ancelotti dovrà vedersela in trasferta contro il Lecce, partita da non sottovalutare per gli azzurri. Il Napoli è reduce dal fantastico successo nella gara di Champions League contro il Liverpool, la squadra di ...

Torino-Lecce - Liverani : “Siamo sempre rimasti in partita. Possiamo difenderci solo attaccando” : “Dopo le due sconfitte iniziali in quindici giorni di sosta abbiamo trovato brillantezza: siamo una squadra di qualità e Possiamo difenderci solo attaccando. I ragazzi sono stati bravi oggi, il loro pareggio è arrivato in maniera inaspettata. Bisogna migliorare su certe cose, il rigore subito poteva tagliarci le gambe e invece la squadra è rimasta in partita“. Sono queste le parole di Fabio Liverani al termine di Torino-Lecce ...

Lecce - le parole di Liverani : “Ci vorrà un approccio umile e aggressivo allo stesso tempo”. E su Babacar… : “Domani ci vorrà un approccio da Lecce, con umiltà e aggressività allo stesso tempo. Il Torino è una squadra simile al Verona, bada molto al sodo ed è ben organizzata ed allenata. Nel loro collettivo hanno delle individualità in grado di risolvere le partite da sole”. Queste le parole di Liverani alla vigilia della sfida all’Olimpico di Torino, contro i granata di Walter Mazzarri. Imperativo categorico cercare di ...

Lecce - banco di prova importante contro il Verona : le ultime dal tecnico Liverani : “Domani sarà una gara molto fisica, il Verona fa dei duelli il suo punto di forza. Mi aspetto un avversario con tanta aggressività e ben organizzato. Vengono da una grandissima prova con il Bologna e anche quando sono rimasti in inferiorità hanno concesso poco”. Sono le dichiarazioni di Fabio Liverani, allenatore del Lecce, nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona. “Sarà una partita difficile, ma alla ...

Inter-Lecce - Liverani : “Risultato pesante ma non cambia nulla - interessante era vedere la mentalità” : Si era consci del fatto che il destino non avesse regalato il miglior inizio, ma si sperava anche in un passivo diverso, forse anche troppo pesante per un Lecce che non era partito male. Ma non sono queste le partite dei salentini in cui bisognerà far punti. Al termine del match, ai microfoni di Dazn, le parole del tecnico dei giallorossi Fabio Liverani. Inter-Lecce, Conte: “Bene oggi ma non deve essere scintilla, dobbiamo diventare ...

Inter-Lecce Live - formazioni ufficiali : fuori Barella - giocano Candreva e Lukaku : Inter-Lecce, live – Grande attesa per il debutto dell’Inter di Conte. In un San Siro strapieno i nerazzurri sfidano il neopromosso Lecce di liverani. Inter che si è mossa molto sul mercato e non ha ancora chiuso la sua campagna acquisti. Sono arrivati Godin, Sensi, Barella, Agoume, Lazaro e Lukaku. La ciliegina sulla torta è proprio l’attaccante belga, fiore all’occhiello del mercato estivo nerazzurro. ...

Inter-Lecce - Liverani alla vigilia : “Importante sarà l’equilibrio” : Il ritorno in Serie A è avvenuto dopo tanti anni. Ma l’esordio non è proprio dei migliori. Il Lecce domani sera va in trasferta a San Siro per sfidare l’Inter di Conte, tra le squadre più attive del mercato e rinforzata rispetto allo scorso anno. Della sfida ha parlato il tecnico giallorosso Fabio Liverani in conferenza stampa. Convocati Lecce, gli uomini scelti da Liverani per l’esordio a San Siro “Bisognerà essere ...