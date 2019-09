Gazzetta – Col Lecce Ancelotti farà giocare Lozano e Milik

Gazzetta – Napoli - turnover col Lecce : tre esordi per Ancelotti : Prime anticipazioni sulla formazione di Lecce L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dà alcune anticipazioni sulla formazione di Ancelotti per la gara contro il Lecce: potrebbero essere tre i cambi: “Per domani è quasi certo il debutto stagionale per il portiere colombiano David Ospina e per il terzino francese Kevin Malcuit, finora «chiusi» dalle ottime prestazioni degli emergenti Meret e Di Lorenzo. Battesimo ...

Gazzetta : “La Juve non è spettacolare come il Napoli di Sarri - chissà se lo diventerà…” : La Juventus non è spettacolare come lo era il Napoli di Sarri Il Napoli di Maurizio Sarri rimane indimenticabile per la bellezza del gioco prodotto dalla squadra azzurra, che all’epoca fece incetta di complimenti. Al momento però tale bellezza di gioco, il tecnico toscano non è riuscito a trasmetterla nella Juventus.Atale proposito scrive la Gazzetta dello Sport, ecco quanto si legge: “La Juve non è spettacolare e divertente ...

Gazzetta : Napoli in difficoltà in attacco - Ancelotti si affida Mertens e Callejon : La presunta abbondanza in attacco del Napoli appare una barzelletta in questo momento secondo la Gazzetta dello Sport. Il reparto avanzato azzurro appare piuttosto in emergenza considerando il doppio infortunio muscolare di Milik e Insigne innanzitutto e poi il fatto che Lozano rientrerà dagli impegni con la Nazionale messicana solo giovedì pomeriggio a 48 ore dalla partita con la Sampdoria. Una situazione che da sicuramente da pensare a Carlo ...

Lozano-Napoli - Gazzetta : Il momento esatto in cui ha colpito Giuntoli. Ancelotti pronto a lanciarlo dal 1' : Lozano-Napoli, La Gazzetta dello Sport rivela alcuni retroscena sul messicano, dal momento in cui ha colpito Giuntoli, alle intenzioni di Ancelotti Lozano-Napoli, Gazzetta: Il momento esatto in cui ha colpito Giuntoli. Ancelotti pronto a lanciarlo dal 1′. La rosea descrive i momenti che hanno portato il club azzurro a decidere di fare l’ acquisto più costoso dell’ era De Laurentiis, fino ai piani del tecnico, deciso a ...

Gazzetta : “Di Lorenzo ha nascosto la trattativa col Napoli anche ai parenti. Ora ha un sogno”. Il retroscena : La Gazzetta dello Sport rivela alcuni retroscena su Giovanni Di Lorenzo che ha nascosto la trattativa col Napoli anche ai parenti ed ora ha un sogno Giovanni Di Lorenzo è arrivato Napoli in sordina, come primo acquisto, pagato meno di dieci milioni di euro. Ad accogliere l’ esterno arrivato via Empoli, tanto scetticismo ed un po’ di indifferenza. E invece Giovanni Di Lorenzo ha saputo conquistare prima la fiducia di Ancelotti, ...

Gazzetta su Llorente al Napoli : Colpo over 30 non si era mai visto : ADL convinto da 2 aspetti : Llorente al Napoli, la Gazzetta dello Sport scrive sui motivi che hanno convinto il presidente Aurelio De Laurentiis ad ingaggiare un calciatore over 30 Llorente al Napoli: Colpo over 30 non si era mai visto: ADL convinto da 2 aspetti. Così l’ edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega le trame che hanno portato al Colpo Fernando Llorente per il club partenopeo. “Ecco il fatto nuovo in casa Napoli. Arriva un giocatore ...

Gazzetta : Juve-Napoli sarà una battaglia di personalità. I piccoletti azzurri contro i giganti bianconeri : Napoli-Juve è anche la guerra degli attacchi come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, tanto diversi eppure entrambi tanti incisivi Che non è solo una battaglia di uomini, ma anche di filosofie. I piccoletti del Napoli contro la stazza di Higuain e la tartaruga di Cristiano Ronaldo. L’occupazione degli spazi (Juve), contro la creazione degli spazi (Napoli). Il presidio del territorio, tipico di una squadra governo (Juve), contro la guerriglia ...

Fiorentina-Napoli - Gazzetta : “In attesa del grande colpo saranno loro i protagonisti” : Fiorentina-Napoli, Gazzetta: “In attesa del grande colpo saranno loro i protagonisti” Fiorentina-Napoli, Gazzetta: “In attesa del grande colpo saranno loro i protagonisti”. La Gazzetta dello Sport analizza il match di Firenze sottolineando due certezze in casa azzurra: Dries Mertens e Josè Maria Callejon. “Nuovi stimoli e vecchie certezze. O meglio dire consolidate certezze. Perché se a José Maria Callejon e ...

Gazzetta : Giuntoli incontra Llorente - ma il Napoli potrebbe preparare un colpo a sorpresa : Il Napoli ha deciso di aspettare ancora qualche giorno Icardi, ma non significa che Giuntoli sia fermo e che la società non abbia vagliato altri calciatori per completare la rosa. Quello che manca alla formazione di Ancelotti è un innesto in attacco per dare maggiore incisività al reparto. Per questo, scrive la Gazzetta dello Sport, lunedì Giuntoli incontrerà gli agenti di Llorente per discutere delle cifre dei dettagli, avendo già posto le basi ...

Gazzetta : Dal successo del riciclo dei calciatori pregiati può nascere un circolo virtuoso : Una delle tendenze più in voga nel nostro calcio è quella del riciclo dei calciatori. Quelli che cercano una seconda chance in un altro club. Una pratica che può innescare un circolo virtuoso, scrive la Gazzetta dello Sport. Mario Balotelli è uno dei riciclati illustri. Ha deciso di ripartire da Brescia per riconquistare la Nazionale perduta. Ma c’è anche Nainggolan che, finito fuori dall’Inter con l’avvento di Conte, ha scelto di ...

Gazzetta : Colpo gobbo dell’Inter che prova a soffiare Chiesa alla Juve : Commisso non vuole venderlo adesso e la Juve non ha i fondi per fare un’offerta irrinunciabile. In questa situazione si inserisce l’Inter che gioca l’ennesimo sgambetto alla Juve e prova a soffiarle Chiesa. 70 milioni per ipotecare l’acquisto dell’attaccante nella prossima stagione. Che Chiesa sia un osservato speciale della dirigenza interista è cosa assodata da tempo. Il d.s. Ausilio fece una prima mossa con la ...

Napoli-Barcellona - Gazzetta : “Calcio vero e spettacolare - ma azzurri evidenziano un problema” : Napoli-Barcellona, ‘La Gazzetta dello Sport’, analizza il match tra azzurri e blaugrana: Napoli-Barcellona, ‘La Gazzetta dello Sport’, analizza il match tra azzurri e blaugrana: “Calcio vero e spettacolare, al di là del carattere amichevole della sfida. Napoli e Barcellona hanno entusiasmato per la qualità del gioco prodotto e per le innumerevoli azioni da gol create. Ha vinto il Barcellona, alla fine, con ...