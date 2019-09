Conte d' accordo a tasse su merendine e bibite gassate | Di Maio | ' Fermi tutti'

Immigrati - Giuseppe Brescia lancia lo Ius Culturae : "Conte è d'accordo". Il M5s va a schiantarsi come il Pd : Lo Ius soli ha contribuito ad affondare il Pd nel 2018, lo Ius Culturae potrebbe fare altrettanto con il Movimento 5 Stelle nei prossimi mesi. Il tema immigrazione sarà ancora decisivo, ma qualcuno tra i grillini sembra sottovalutare la questione. Ad esempio, Giuseppe Brescia, presidente di 5 Stelle

Landini con Conte d'accordo sui titoli - aspettiamo i Contenuti : Landini: "Mi fido di Conte? Rispondo in modo pragmatico, siamo abituati fare i conti con i Governi che il Parlamento esprime, siamo un soggetto

Macron rassicura Conte : “Più vicino l’accordo per distribuire i migranti” : Roma e Parigi vorrebbero smistare in Europa i profughi entro 30 giorni. Il presidente francese a Palazzo Chigi: “Sanzioni a chi non accoglie”

Renzi fonda il suo nuovo partito : c’è già l’accordo con Conte : Sarà una separazione consensuale. I Renziani lasceranno il Pd. Alla Camera e al Senato nasceranno i nuovi gruppi. L’ex premier

Governo - trovato l’accordo sui sottosegretari. MalContento tra i renziani|Tutti i nomi : 21 sottosegretari del M5S, 18 del Pd, 2 di Leu e 1 del Maie. Assegnati anche 10 incarichi da viceministro: Crimi e Mauri all’Interno, Misiani e Castelli all’Economia, Buffagni al Mise. Il giuramento fissato per lunedì

Giuseppe Conte preoccupato : quell'accordo tra Renzi e Salvini potrebbe far crollare tutto. Il piano pre-crisi : Nonostante sia stato il promotore di questa alleanza, Matteo Renzi è la variabile indipendente che tutti temono. In particolare Giuseppe Conte. Malgrado l'ex presidente del Consiglio abbia assicurato un rapporto "non conflittuale", Conte lo immagina intento a organizzare un cambio in corsa a Palazzo

Governo Conte 2 - Bonafede : “Sulla giustizia ambizioni importanti”. E sull’accordo M5s-Pd Spadafora risponde con una battuta : “Nodi prescrizione e riforma del Csm da fare insieme al Pd? Ci sarà tempo per occuparsene, abbiamo ambizioni importanti”. Taglia corto dopo la conferma come Guardasigilli, Alfonso Bonafede, confermato come ministro della giustizia anche nel Conte 2, questa volta nella nuova cornice della maggioranza Pd-M5s. Al ministero dello Sport e delle Politiche giovanili ci sarà invece l’ex sottosegretario Vincenzo Spadafora, sempre ...

Sondaggi politici - solo 1 donna su 5 crede nel Conte bis : le indecise sull’accordo Pd-5s sono il 60% : Secondo il Sondaggio Euromedia Research, l'istituto diretto da Alessandra Ghisleri, "solo 1 donna su 5 crede nel nuovo governo Pd-M5s, mentre per gli uomini il rapporto è 1 su 3". La maggior parte delle donne è ancora indecisa aull'alleanza di governo tra Pd e M5S (il 60%). Rispetto agli uomini, secondo l'indagine, la maggioranza delle donne vorrebbe tornare alle urne.Continua a leggere

Governo - martedì il voto su Rousseau : quesito su accordo col Pd e Conte premier : martedì 3 settembre i militanti del Movimento 5 stelle dovranno scegliere se proseguire il percorso che porta a un’alleanza di Governo con il Partito Democratico. Il quesito da votare su Rousseau è il seguente: “Sei d’accordo che il Movimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?”.Continua a leggere

Governo - iscritti M5s al voto sulla piattaforma Rousseau martedì 3 settembre : “Sei d’accordo al governo con il Pd presieduto da Conte?” : Il voto sulla piattaforma Rousseau del Movimento 5 stelle per decidere se dare il via libera o meno al governo Pd-M5s è stato fissato per martedì tre settembre. L’annuncio è stato pubblicato sul Blog delle Stelle poco prima della mezzanotte di domenica per rispettare il regolamento che richiede che la consultazione sia convocata almeno 24 ore prima. Nel testo si spiega sinteticamente su cosa dovranno esprimersi gli iscritti 5 stelle: ...

L'incontro di Conte con Mattarella per salvare l'accordo di governo : Il lavoro di sintesi del premier incaricato va avanti: al momento è l'unica certezza ricavabile dal lavoro avviato da Giuseppe Conte con le delegazioni di Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Al termine di una mattinata che non ha fatto mancare - come nei giorni scorsi - colpi di scena, accelerate e frenate nella difficile gestazione del governo, i capigruppo dem e quelli pentastellati sembrano tirare il fiato. "Abbiamo fatto ...

Versiliana 2019 - Raggi : “Accordo M5s-Pd? Ognuno ha espresso le sue esigenze - ora fondamentale tacere e passare la palla a Conte” : “Ora che le due forze hanno espresso le loro legittime esigenze, è fondamentale che rimettano la palla al presidente Conte che deve trovare un punto di sintesi”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, intervenendo sul palco della Versiliana, dove fino a domenica 1 settembre è in corso la Festa del Fatto Quotidiano. “Visto che Ognuno ha giocato le sue carte – ha spiegato intervistata da Paola Zanca e Andrea Scanzi – ...

Versiliana 2019 - Appendino : “Favorevole all’accordo M5s-Pd e spero si formi un governo con il presidente Conte” : “Sono favorevole all’accordo e spero che si formi un governo con il presidente Conte, una persona straordinaria”. Lo ha detto la sindaca del Movimento 5 stelle di Torino, Chiara Appendino, dal palco della Festa del Fatto a Marina di Pietrasanta (qui il programma degli incontri). “L’idea di andare alle elezioni – ha affermato Appendino nel suo intervento a Marina di Pietrasanta – e non mettere in sicurezza provvedimenti come il reddito di ...

GOVERNO Conte-BIS?/ M5s-Pd - dietro il toto-ministri un accordo mai nato : GOVERNO Conte bis, toto ministri: da presidente incaricato, Conte ha finito le consultazioni con i partiti. Ieri M5s ha alzato la posta: scontro M5s-Pd.