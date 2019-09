Cina | riconoscimento facciale nel metrò | via libera agli over 60

La Cina tiene banco - Schiaffo Usa a Isole Salomone dopo ritiro riconoscimento a Taiwan : Il vicepresidente Usa Mike Pence ha dato "buca" al primo ministro delle Isole Salomone , Manasseh Sogavare, dopo che la nazione del Pacifico ha riconosciuto la Cina popolare, ritirando il riconoscimento a Taiwan . Gli stessi Stati uniti, in realtà, dal 1979 riconoscono la Repubblica popolare come rappresentante dell'unica Cina , pur essendo gli alleati principali di Taiwan , da cui dipende la sicurezza di quella Pechino considera una provincia ...

Pagare con il riconoscimento facciale - in Cina : (foto: Ian Waldie/Getty Images) Acquistare un prodotto guardando l’obiettivo di una telecamera? Perché no: il Guardian scrive che in Cina il riconoscimento facciale sta diventando una modalità di pagamento molto comune. Ai venditori piace perché smaltisce la fila, mentre i clienti lo gradiscono perché così non devono più portarsi dietro il portafogli, tirare fuori lo smartphone o digitare il proprio pin temendo che qualche sconosciuto lo ...