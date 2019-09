Chiuso patto Pd-M5s in Umbria | Bianconi in campo

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 22 settembre 2019) E' Vincenzo, imprenditore 47enne di Norcia e presidente di Federalberghi, il nome su cui Partito Democratico e Movimento 5 Stelle hanno trovato l'accordo per il candidato in. In mattinata i giochi si erano riaperti dopo la rinuncia della presidente dell'Istituto Serafico di Assisi, Francesca Di Maolo. L'avvocatessa avrebbe deciso di continuare nel progetto educativo di cui si sta occupando, viene riferito. Cosi' sono ripartiti i contatti tra chi, nei due partiti di maggioranza, porta avanti da settimane estenuanti trattative per arrivare al nome condiviso. Le condizioni che si erano dati i dem e i Cinque stelle per portare avanti la trattativa erano che il candidato comune dovesse essere espressione di realta' civiche, dovesse essere una personalita' lontana dai partiti e non dovesse avere gia' incarichi di governo nella regione. Una condizione, questa, che aveva ...

