Salute | un robot per tornare a camminare | la storia di Jordan e “Lokomat”

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2019) Quattro anni fa un terribile incidente stradale gli ha causato una gravissima lesione alla spina dorsale che oggi lo paralizza dalla vita in giù.Fantini, 24 anni, riminese, è uno dei primi pazienti ad aver utilizzato ‘Lokomat’, l’esoscheletro per la neuroriabilitazioneizzata degli arti inferiori, fiore all’occhiello del reparto di Medicina riabilitativa dell’ospedale Marconi di Cesenatico grazie alla donazione della Fondazione F.Or. Fruttadoro Orogel. Ad aggi, l’ambulatorio di riabilitazioneica di Cesenatico ha preso in carico 21 pazienti, per un totale di 339 sedute di trattamento, ciascuna della durata di 150 minuti. “La mia vita è cambiata la notte del 30 agosto nel 2015 – racconta– A mezzanotte, per un colpo di sonno, ho avuto un gravissimo incidente in auto, a soli 150 metri da casa. Sono stato in ...

