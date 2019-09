Dakota Fanning | «Elogio della normalità»

Fonte : vanityfair

(Di sabato 21 settembre 2019)«Sto finendo l’università, ma non mi chieda quando penso di concludere gli esami. Dare una data precisa potrebbe portarmi sfortuna». C’è chi sacrificherebbe la propria vita per diventare un’attrice famosa. Ma chi già lo è, famoso, e praticamente da sempre, ha il miraggio di qualcosa di normale. Come una laurea in discipline umanistiche.ha 25 anni e ha girato 40 film, insieme a una sfilza di serie tv: trovare il tempo di aprire un libro e concentrarsi è un’impresa degna di nota. Ma la fa stare con i piedi per terra. «Ho sempre studiato sui set dei film, un insegnante mi seguiva ovunque andassi e mi faceva lezione per tre ore al giorno. Ora sto frequentando la Dalton School di New York, l’ho scelta perché posso lavorare in modo ...

