Preferisco ascoltare l’attesissimo album dei Tool piuttosto che Lil Nas X | anzi fan*ulo

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 20 settembre 2019) Non mi è mai piaciuto lo steampunk. O meglio, ho sempre provato una sorta di attrazione mentale per le istanze dello steampunk, ma non sono mai riuscito a apprezzare davvero uno dei romche in questa particolare branca della fantascienza è incluso. L'idea di un passato vittoriano, poi è chiaro che ci sono anche altre declinazioni, ma l'era vittoriana è quella principalmente attenzionata dagli autori steampunk, nel quale finiscono aspetti futuribili, fantascientifici, con quella propensione anarcoide e rivoluzionaria tipica dei cyberpunk è sulla carta qualcosa di davvero elettrizzante, ma un po' come succede spesso, o almeno a me succede spesso, la teoria e la pratica non sempre coincidono. Chiaro, l'immagine di Mozart con gli occhiali da sole che in qualche modo è diventata l'emblema del cyberpunk tutto, complice la copertina, almeno quella italiana, della antologia curata da Bruce ...

RiccardoStracu1 : @RT0_0TR @LeonardoCaciopp @semioticmonkey A bere birra, senz'altro (preferisco lo spritz, ma ormai si va verso l'au… - hrhmaxmartian : RT @SonoElfo: Comunque sono davvero poche le persone che preferisco ascoltare al posto della musica. - paolaoohpaola : @Keynesblog @Ross444 @Emm_Manzari @PaoloLocatelli Non avevo e non ho assolutamente nessuna intenzione di argomentar… -