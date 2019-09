Pd | Di Maio non alimenti sospetti Stop alle polemiche nel governo

Riforme : Pd a Di Maio - taglio parlamentari non si discute ma no ultimatum su tempi/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Del resto, fanno notare fonti parlamentari dem, il ‘pacchetto complessivo’ sulle Riforme è uno dei punti qualificanti dell’accordo di governo tra Pd e 5 Stelle. E come tale, si sottolinea, va rispettato. Quindi se occorrerà “un po’ di tempo in più per chiudere, non sarà una tragedia spostare un po’ più in là il voto sul taglio dei parlamentari. O i 5 Stelle temono che la legislatura ...

Riforme : Pd a Di Maio - taglio parlamentari non si discute ma no ultimatum su tempi/Adnkronos : Roma, 20 set. (Adnkronos) (di Mara Montanari) – “Intanto la lealtà del Pd non si misura sul taglio dei parlamentari. Abbiamo dato la nostra parola e si farà, non si discute. Ma l’accordo di governo prevede che il taglio sia accompagnato da un’intesa complessiva su legge elettorale e modifiche costituzionali. Ci stiamo lavorando, e bene, con il sottosegretario Fraccaro. E se serve un po’ di tempo per definire ...

In Umbria il nome fatto da Di Maio per le regionali non convince per niente i dem : "Abbiamo proposto come candidata presidente l'attuale sindaco di Assisi, Stefania Proietti, una amministratrice locale molto attiva e una docente universitaria molto apprezzata. E ci aspettiamo una risposta, perché non c'è più tempo". Luigi Di Maio esce sul Blog delle Stelle a metà mattina. Il tema sono le elezioni regionali del 27 ottobre in Umbria. Oggi si vota sulla piattaforma Rousseau per decidere sul 'patto civico' ...

Luigi Di Maio - diktat al Pd : "Taglio parlamentari entro la metà di ottobre. Il governo? Non lo volevo" : Un governo che non esiste. Sotto attacco da parte di Matteo Renzi e, ora e soprattutto, anche da parte di Luigi Di Maio, il quale ha scritto una pesantissima lettera pubblicata sul Blog delle Stelle. Missiva in cui sì lancia il "Patto Civico" in Umbria, ma avverte anche il Pd su quale debba essere i

Di Battista scuote M5S - non vi fidate di Pd e Renzi. Marcucci replica : Conte e Di Maio tengano a bada i suoi deliri : Alessandro Di Battista torna a scuotere il Movimento 5 stelle, mettendo in guardia i pentastellati dal rischio Pd (e Renzi): non vi fidate, e' l'ammonimento-avvertimento lanciato sui social. Dopo aver espresso le sue perplessita' sull'alleanza giallorossa all'avvio del confronto tra i due partiti in vista della nascita del governo Conte II, Di Battista ha scelto il silenzio, evitando di tuonare su un accordo che, non e' un mistero, non ...

Francesca Donato a DiMartedì : "Così Matteo Renzi ha fregato Luigi Di Maio. Occhio - non è irrilevante" : "La mossa di Matteo Renzi è dovuta al fatto che nessuno dei suoi uomini è in posti chiave di governo come avrebbe voluto". Francesca Donato, eurodeputata della Lega, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, commenta la scissione nel Pd e avverte: "Ora Luigi Di Maio, che voleva fare il governo

Di Maio a Renzi : non tollererò tensioni : 21.58 "A Renzi ho detto che di 'Matteo' che ogni giorno creava tensioni nel governo ne abbiamo già avuto uno. Ne abbiamo abbastanza. Una cosa è certa: io non tollererò tensioni di alcun tipo.Bisogna lavorare solo per gli italiani". Lo ha detto Luigi Di Maio all'assemblea congiunta di M5S. "L'Umbria è un esperimento innovativo ma non lo stiamo pensando per altre Regioni", ha aggiunto. Di Maio è tornato sul taglio dei parlamentari. Va fatto ...

Matteo Renzi lascia il Pd - Luigi Di Maio : “Per noi non cambia nulla - nessuna sorpresa” : Per il leader M5S Luigi Di Maio non ci sarebbe nessuna sorpresa nella mossa di Matteo Renzi, che ieri ha annunciato la sua separazione dal Pd.: "Di certo per noi non rappresenta un problema, anche perché le dinamiche di partito non ci sono mai interessate. Lavoriamo per gli italiani, solo a loro dobbiamo dare risposte".Continua a leggere

Governo : contatti Conte-Di Maio su scissione Renzi - per M5S sostanza non cambia : Roma, 17 set. (AdnKronos) – Guai a parlare di una ‘terza gamba’. Per il M5S -questa la linea che trapela dai piani alti del Movimento- la sostanza non cambia, la scissione del Pd voluta da Matteo Renzi non minerà la vita e la tenuta del Conte bis: “non cambia nulla nelle dinamiche di Governo…”, il ragionamento che rimbalza all’Adnkronos dai vertici pentastellati. Per Luigi Di Maio e i suoi, viene ...

Matteo Renzi non vuole morire socio di Rousseau : Di Maio non mi convince : Matteo Renzi irrompe sulla scena politica prendendosi la prima pagina. La nascita del suo nuovo partito arriva nel momento giusto.

Umbria - Cucinelli si tira fuori : “Ho visto Di Maio - ma non sarò candidato”. M5s scarta l’ipotesi Fora e congela candidature per le liste : Il giorno dopo la lettera aperta di Luigi Di Maio per lanciare un “patto civico” in Umbria con il Partito democratico, continuano i contatti per cercare di capire quale sarà la prossima mossa in vista delle elezioni Regionali. Per il M5s, nonostante il cambio di maggioranza e il dialogo con i dem per dare vita al Conte 2, il passaggio è molto delicato. Un primo segnale significativo è arrivato in mattinata, con l’imprenditore ...

Gianluigi Paragone - la verità sul patto Pd-M5s in Umbria : "Un bacio mortale - non l'ha deciso Di Maio" : "La mossa non è di Luigi Di Maio, il gioco non è più nelle sue mani". Gianluigi Paragone, intervistato dal Corriere della Sera, commenta così lo scenario di un "patto civico" tra Pd e M5s alle regionali in Umbria. Il senatore grillino, storicamente vicino alla Lega, è stato tra i più duri contestato

Luigi Di Maio teme Salvini e ora fa marcia indietro sull'immigrazione : "Non c'è alcuna discontinuità" : Per Luigi Di Maio c'è un limite alla discontinuità che i nuovi alleati hanno chiesto rispetto al governo gialloverde. È quello della "linea Minniti": "Più indietro, non si torna". I flussi migratori, per il leader grillino, vanno sì regolati e gestiti, ma senza prendere posizioni troppo diverse dall