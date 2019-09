Fonte : wired

(Di venerdì 20 settembre 2019) L’Oktoberfest, come sappiamo tutti, è un festival popolar-folkloristico che si tiene a Monaco di Baviera negli ultimi due fine settimana di settembre e il primo di ottobre. Quest’anno, per la precisione, darà il via alle danze sabato 21. È sicuramente l’evento più famoso della città, nonché la più grande fiera del mondo, con oltre sette milioni di partecipanti ogni anno e un consumo di birra che ammonta, secondo le stime, a poco meno di 10 milioni di boccali a edizione. Numeri che solo in parte restituiscono l’idea di una manifestazione che dalle semplici tavolate di legno su cui ubriacarsi – quello che molti di noi si immaginano più di ogni altra cosa, parlando di Oktoberfest – si è trasformata in un grande ritrovo con tanto di luna park, attrazioni e tanta, tantissima gente. Per chi c’è già stato e lo ricorda con nostalgia o per chi non vi ha mai messo ...

MilanoCitExpo : L’Oktoberfest è anche questo #DipartimentoInnovazioneTecnologia - lievepiuma : @insopportabile A Genova abbiamo anche l’oktoberfest. A settembre. ?? -