Ecco il Nokia feature phone con Android in video

Fonte : tuttoandroid

(Di venerdì 20 settembre 2019) Pare che HMD Global abbia in progetto il lancio di uno smartbasato su8.1 per i mercati in via di sviluppo.lo in unL'articoloilconinproviene da Tutto

ItaliaStartUp_ : Ecco a voi il primo feature phone con Android al mondo: il merito è di Nokia (video) - Androidworld - AndroidNewss : #news Ecco a voi il primo feature phone con #Android al mondo: il merito è di Nokia (video… - AppleNews_it : RT @pcexpander: Chi vuole acquistare iPhone 11 a rate? Ecco i prezzi proposti da TIM dal 20 settembre#pcexpander #cybernews #android #samsu… -