Ambulanza | chi la ostacola in strada rischia una multa e anche il carcere

Incidente sulla Roma-Fiumicino - autostrada chiusa in entrambe le direzioni : interviene l'eliAmbulanza : L'autostrada A91 «Roma-Fiumicino» è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in prossimità dell'uscita per l'aeroporto (km 18), a causa di un Incidente...

Ambulanza con donna incinta si scontra con un'auto : lo schianto è tremendo : La berlina ha centrato sul lato destro il mezzo della Croce Verde che stava portando a sirene spiegate la partoriente verso...

Coppia litiga violentemente - lui si ferisce chiama l’Ambulanza e lei lo massacra di botte anche in Ambulanza : Una Coppia a Pistoia ha litigato molto violentemente. Lei 41 anni, lui un imprenditore di 33 anni. I due erano in casa e hanno iniziato a litigare e a picchiarsi. A causa delle botte, lui si è ferito e ha chiamato l’ambulanza che è arrivata e ha iniziato a medicare l’uomo sul posto ma poi ha ritento che servisse il ricovero ospedaliero e così lo ha messo sull’ambulanza. A quel punto la donna, prima ha incìveito contro i sanitari e ha ...

Europa League – Un petardo colpisce l’arbitro di Craiova-Honved - Ambulanza in campo : i romeni rischiano grosso [VIDEO] : Al termine dei tempi supplementari, un petardo colpisce l’arbitro che si accascia a terra prima di esser portato via dall’ambulanza Un finale che fa male al calcio, un episodio increscioso che rovina il match di Europa League tra Universitatea Craiova e Honved. La squadra di Sannino esce di scena dopo i rigori, ma prima dei tiri dal dischetto succede l’impensabile: un petardo stordisce l’arbitro del match, il ...