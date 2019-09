Al centro ci sono più partiti che voti | dice Giorgia Meloni

Fonte : agi

(Di venerdì 20 settembre 2019) In un'intervista a Il Messaggero, il Presidente di Fratelli d'Italia,, sostiene di vedere “un affollamento al” politico dove però “non più sicura che ci sia un elettorato”. Anche perché, aggiunge, “per troppo tempo si è confuso il moderatismo con l'inciucismo” e “come se per essere moderato uno dovesse per forza essere anche un voltagabbana”. Quanto al fatto che la scissione di Renzi abbia modificato il quadro politico,afferma che “quella di Renzi è una mossa di estremo interesse per il Palazzo". "Ma a mio avviso nulla per i cittadini” in quanto Renzi “è il politico che ha tradito più promesse in assoluto”, “un campione mondiale di cinismo” tanto chenon crede che “una sua creatura possa ancora godere di mota credibilità”. Lei aspetta invece solo “che arrivi la democrazia e gli elettori possano giudicarlo”. E se Renzi dovesse essere ...

SergioCosta_min : Incentivi per chi usa i mezzi pubblici, taglio dei sussidi ambientalnente dannosi, fiscalità di vantaggio sono alcu… - virginiaraggi : Sono partiti i lavori per la nuova bike lane su via Prenestina, un percorso di 6 km da Porta Maggiore a viale Palmi… - giannigipi : 3 problemi: 1: Il bersaglio del corto sono gli sciacalli. 2: Il titolo del corto è in italiano. Non è “the battle… -