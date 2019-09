X Factor 13 – Silvia Cesana detta Sissi canta Calcutta Video

Fonte : dituttounpop

(Di giovedì 19 settembre 2019) X13 –“Del Verde” dialle Audizioni di XItalia e passa ai Bootacamp, in arte, ha 20 anni ed è una studentessa. Si presenta sul palco delle Audizioni di XItalia con “Del verde” di, guadagnandosi una sonora standing ovation del pubblico grazie ad una esibizione semplice e pulitissima dal punto di vista canoro. Il commento dei giudici: Mara Maionchi: “Sei affascinante. Alla fine hai tenuto tutti lì ad ascoltare questa canzone che tu hai fatto in maniera leggiadra”. Samuel: “Non era semplice perché lui è talmente un autore personale che dare una seconda vita ad una canzone sua è veramente complicato ma tu lo hai fatto”. Malika Ayane: proprio sul mio gusto personale io non amo gli svirgolini ma tu sei stata molto bravissima. ...

dimplix : nessuno: silvia ad ogni ragazza che si presenta ad x factor: non li senti i gay vibes che emana - SteGabri : @__Silvia Ah quindi c è un trono under e uno over.. hanno fatto un crossover con x factor insomma (under uomini, un… -