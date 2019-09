Sentono rumori in casa e credono sia un ladro | ma scoprono un puma selvatico | “Eravamo

Fonte : fanpage

(Di giovedì 19 settembre 2019) Una coppia di anziani di Sonora, California, si è ritrovata faccia a faccia con unche si era intrufolato inloro. Tanta paura, ma nessun danno per Edward e Kathy Sudduth, che hanno comunque chiamato le forze dell'ordine: "Fate rumore, agite in modo sprezzante e non impaurito, mantenete il contatto visivo, non scappate mai".

