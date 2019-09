Lorenzin rifiuta corte Renzi | vero nemico è Salvini | sbagliata la scissione

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 19 settembre 2019) Roma – “Io sono stata ministra con Enrico Letta e Paolo Gentiloni, mi sono trovata in sintonia con Dario Franceschini. E ho capito che in questo momento, nel Pd, si apre uno spazio enorme per chi vuole rappresentare un’area di centro, moderata e riformista. C’è bisogno di una grande casa politica per combattere alla pari con ilavversario di tutti noi che è Matteoe il concetto di democrazia illiberale che porta avanti”. Così Beatriceannuncia, in un’intervista a Repubblica, la scelta di aderire al Partito Democratico dopo averto ladi Matteo. “Ritengo che in questa fase- aggiunge- di fronte a un Moloch come la Lega dibisogna rafforzare il Pd per aprirlo ancora di più ai territori, ai giovani, alle donne, alle istanze del ceto medio che si sente abbandonato”. Per quseto,giudica l’addio diun errore: “Le grandi ...

