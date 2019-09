Lega | ‘Pressioni per non avermi al Liceo’ | ‘No | noi aperti confronto’ | scoppia la guerra

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) (AdnKronos) – “Con il mio gruppo di lavoro di Bruxelles iniziamo a lavorare su una brochure da dare agli studenti in cui spieghiamo cosa prevede l’Unione europea per i giovani – racconta ancora Annalisa Tardino all’Adnkronos – Un piccolo vademecum, insomma”. Ma nei giorni scorsi, dopo l’evento di Pontida, arrivano i primi problemi. Come racconta la stessa deputata: “Ho saputo che la preside avrebbe ricevuto delle pressioni da parte di alcuni insegnanti che non gradivano la mia presenza, dopo la manifestazione di Pontida con Salvini. Mi ha chiamata nei giorni scorsi e mi ha detto che era in difficoltà. Insomma, mi ha manifestato le sue perplessità”. “Io – racconta ancora Annalisa Tardino – le ho detto: ‘La tolgo dall’imbarazzo, faccia venire anche il sindaco’, e così lo abbiamo inserito ...

