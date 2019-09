Laura | uccisa dal padre | la mamma | È come se la colpa fosse mia

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 19 settembre 2019) Era il 21 agosto 2014. La piccolaRusso, 12 anni, fua coltellate nel sonno, dalRoberto, nella casa di San Giovanni La Punta, dove viveva con laGiovanna, la sorella Marika, i fratelli Andrea ed Emanuele. Prima, in quell’appartamento, abitava insieme tutta la famiglia. Poi proprioe la sorella di 14 anni scoprirono, sui social, che il papà tradiva la, e la donna decise di allontanarsi un po’ per riflettere sul rapporto.hanno scritto i giudici, che hanno stabilito la condanna di Roberto Russo all’ergastolo, l’uomo voleva «infliggere un castigo alla loro madre per le sofferenze che aveva dovuto subire, e per avere coinvolto i figli nella loro crisi coniugale». Sono passati cinque anni dall’omicidio della bambina, e il processo è chiuso.Giovanna Zizzo sa che «ora che anche la Cassazione ha pronunciato quella parola — ergastolo —, la mia ...

