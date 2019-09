La scissione del Pd diventa scissione dell’io in Campidoglio

Sondaggi elettorali Ixè : gli effetti sul governo della scissione nel Pd : Sondaggi elettorali Ixè: gli effetti sul governo della scissione nel Pd L’addio di Renzi al Pd ha fatto scattare l’allarme rosso a Palazzo Chigi e al Nazareno. Il premier Conte non ha nascosto la sua irritazione per quella che viene definita un’operazione di palazzo. Il segretario dem, Nicola Zingaretti, si è detto dispiaciuto ma ha anche rivelato che l’uscita del senatore fiorentino dal partito “un po’ se ...

Renzi «ha abbandonato il gruppo» : prima scissione Wathsapp della storia : Quasi nessuno degli oltre 110 deputati Dem eletti nel 2018 può dire di non essere stato Renziano. E così, nella chat collettiva del partito, dalla notte tra lunedì e martedì si susseguono i messaggi di addio di chi lascia. E le frecciatine di chi resta

Renzi - Marcucci : “scissione è una scelta sbagliata che non va nell’interesse del Paese. Pd progetto ancora valido” : “Io penso che il progetto originario del Pd sia ancora valido, e lo dico io che nel Pd sono uno dei pochi che viene dalla cultura laica. Ho detto al mio amico Renzi che ha fatto un errore, un errore legittimo ma un errore“. Lo ha detto il presidente dei senatori dem, Andrea Marcucci, nel corso dell’assemblea del gruppo. “Ora – ha aggiunto Marcucci – bisogna continuare ad avere una relazione costruttiva con ...

Effetto scissione sulle casse del PdTerremoto anche sulle Regioni : Più di due milioni di euro. Per l'esattezza 2 milioni 110 mila euro. Tanto costerà alle casse del Pd di Nicola Zingaretti la scissione di Matteo Renzi, almeno per ora Segui su affaritaliani.it

Come cambia la geografia del Pd dopo la scissione di Renzi : L'annunciata scissione nel Pd con l'abbandono di Matteo Renzi avrà pesanti ripercussioni non solo in Parlamento, con la formazione di due nuovi gruppi di Camera e Senato ma sarà fortemente sentita anche sul territorio: all'interno dei gruppi dirigenti e soprattutto nelle assemblee locali, comunali e regionali. Da nord a sud si riscriverà la geografia politica del centrosinistra. Se in Emilia, la regione con il maggior numero di ...

Bechis - scoop nel giorno della scissione. "Mi ha chiamato Franceschini per sbaglio". Super affare immobiliare : Un tragico errore. Dario Franceschini alle 15.46 di lunedì telefona per sbaglio a Franco Bechis. "Sono Franceschini, ciao...". Il direttore del Tempo, sorpreso, ricambia il saluto: "Buongiorno Dario...". A quel punto, il ministro dei Beni culturali e influentissimo capo-corrente del Pd si svela: "Se

scissione Pd - Renzi : “Il nome della nostra nuova sfida sarà Italia Viva” : “Il nome della nostra nuova sfida si chiama Italia Viva”. Lo ha detto Matteo Renzi arrivando a Porta a Porta. L'articolo Scissione Pd, Renzi: “Il nome della nostra nuova sfida sarà Italia Viva” proviene da Il Fatto Quotidiano.

scissione Pd - Renzi lancia il nome del suo nuovo movimento : “Si chiamerà Italia Viva” : Il nome del nuovo progetto politico lanciato da Matteo Renzi sarà "Italia Viva": l'annuncio è stato fatto dallo stesso ex presidente del Consiglio parlando con Bruno Vespa, prima dell'inizio della registrazione della puntata di Porta a Porta. L'ufficializzazione della Scissione dal Pd è arrivata tra ieri sera e questa mattina proprio per bocca dello stesso Renzi.Continua a leggere

Fabio Fazio - La Repubblica e la scissione del Pd : "Scalfarotto non andare via" : "Scalfarotto non andare via, senza i tuoi capricci che farei...". Fabio Fazio, con una copia de La Repubblica in mano, intona una sua personalissima e sinistra parodia della famosa canzone di Claudio Baglioni. Il video è stato poi pubblicato in un post sul profilo Twitter di Che tempo che fa, che an

Matteo Renzi pronto ad allearsi con Macron? Il retroscena sulla scissione del Pd : La spaccatura all'Interno del Partito democratico avrà ripercussioni anche al Parlamento europeo. Fu proprio Matteo Renzi a benedire il passaggio del partito all'interno della famiglia del Partito socialista europeo. Ma ora - rivela ilgiornale.it - le cose potrebbero essere cambiate. Per molti i ren

La scissione di Renzi è una scommessa rischiosa sul futuro dell’Italia : (Foto Fabio Cimaglia/LaPresse) Alla fine anche Nicola Zingaretti rimane vittima della tattica Renziana: dopo aver costretto il segretario ad accettare il governo Conte Bis e a rinnegare il voto (che lo avrebbe privato del controllo su gran parte dei gruppi parlamentari) l’ex sindaco di Firenze esce dal partito prima del previsto, rendendo del tutto inutile il sacrificio compiuto dal presidente del Lazio appena qualche giorno fa per salvare ...

Pd - Zingaretti : “Addio di Renzi? Ci dispiace - un errore”. Il partito in coro : “Sbaglia - una scelta incomprensibile. Motivi della scissione fragili” : Per Nicola Zingaretti si tratta di un “errore”, che provoca dispiacere, soprattutto in un momento in cui la forza del Pd “è indispensabile per la qualità della nostra democrazia”. La scissione di Matteo Renzi e il suo addio al Pd assieme a una pattuglia di parlamentari (una ventina di deputati e 10 senatori) provoca la reazione del segretario, che scansa le polemiche e tiene il timone puntato sul governo: “Ora ...

Franceschini - il messaggio nella chat dei deputati Pd prima della scissione di Renzi : "Ricordatevelo bene" : "Dario Franceschini mi ha scritto: ora non ti considererà più nessuno. Mi piace da impazzire quando mi danno per morto". Matteo Renzi, nell'intervista a Repubblica in cui annuncia la scissione dal Pd, si toglie qualche sassolino dalle scarpe nei confronti dei capi-corrente che in questi anni al vert

scissione PD/ L'obiettivo del "corsaro" Renzi e le contromosse di Zingaretti : Matteo Renzi lascia il Pd: nessun accordo con Zingaretti, fanno sapere dai dem. Renzi sosterrà il governo. Ma la sua è solo un'operazione di potere