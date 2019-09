Juventus | la conferma dall’Inghilterra | “Vuole andare via”

Fiorentina - Commisso conferma la fiducia a Montella : “contro la Juventus ha mostrato una bella squadra” : Il presidente viola ha parlato prima della sua partenza per gli States, spendendo belle parole per Vincenzo Montella Un punto in tre partite di campionato, arrivato comunque contro la Juventus al termine di un match giocato ottimamente dalla Fiorentina. Rocco Commisso non è affatto preoccupato della situazione in cui versa la sua squadra, convinto che con il lavoro e la dedizione si possa risalire presto la china. Mauro ...

Fiorentina-Juventus - Montella conferma Boateng : doppia novità per Sarri : FIORENTINA JUVENTUS PROBABILI FORMAZIONI- La 3^ giornata scalda i motori e si prepara ad entrare nel vivo. Aprirà le danze la sfida tra Fiorentina-Juventus, match in programma sabato alle ore 15:00. Poche novità per Vincenzo Montella, il quale si affiderà al 4-3-3 con Boateng in posizione di centravanti. Chance dal 1′ per Ribery, il quale […] L'articolo Fiorentina-Juventus, Montella conferma Boateng: doppia novità per Sarri proviene ...

Fiorentina-Juventus - Montella conferma Boateng : doppia novità per Sarri : FIORENTINA JUVENTUS PROBABILI FORMAZIONI- La 3^ giornata scalda i motori e si prepara ad entrare nel vivo. Aprirà le danze la sfida tra Fiorentina-Juventus, match in programma sabato alle ore 15:00. Poche novità per Vincenzo Montella, il quale si affiderà al 4-3-3 con Boateng in posizione di centravanti. Chance dal 1′ per Ribery, il quale […] L'articolo Fiorentina-Juventus, Montella conferma Boateng: doppia novità per Sarri proviene ...

Fiorentina Juventus formazioni ufficiali - CR7-Costa-Higuain confermati : Fiorentina Juventus formazioni ufficiali – La Fiorentina di Vincenzo Montella ospita la Juventus di Maurizio Sarri nel primo anticipo della 3ª giornata di Serie A. I bianconeri, che hanno conquistato gli ultimi 8 Scudetti, sono partiti forte anche nella nuova stagione, conquistando 2 vittorie nelle prime 2 giornate di campionato, e si sono portati da subito in vetta alla classifica, […] More

Mercato Juventus - ora c’è la conferma : doppio addio certo a gennaio! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato da “CalcioMercato.it“, la Juventus avrebbe già deciso di dire addio a Perin e Pjaca nella prossima finestra di Mercato invernale. L’ex portiere del Genoa potrebbe accasarsi al Benfica, trasferimento salto in estate a causa delle condizioni fisiche non ottimali del portiere bianconero. Detto questo, Paratici potrebbe incassare circa 12 milioni […] More

Fiorentina-Juventus - Montella conferma Boateng : doppia novità per Sarri : FIORENTINA JUVENTUS PROBABILI FORMAZIONI- La 3^ giornata scalda i motori e si prepara ad entrare nel vivo. Aprirà le danze la sfida tra Fiorentina-Juventus, match in programma sabato alle ore 15:00. Poche novità per Vincenzo Montella, il quale si affiderà al 4-3-3 con Boateng in posizione di centravanti. Chance dal 1′ per Ribery, il quale […] L'articolo Fiorentina-Juventus, Montella conferma Boateng: doppia novità per Sarri proviene ...

Cakir Juventus - ora arriva la conferma : nuovo colpo firmato Paratici! : Cakir Juventus- Secondo quanto riportato dal quotidiano turco “Gunes“, la Juventus sarebbe pronta a piombare con forte decisione su Cakir, portiere 23enne attualmente il forza al Trabzonspor. Un affondo che Paratici potrebbe concretizzare già dal prossimo mercato invernale, per poi abbracciare il portiere in vista della prossima estate. Di fatto, come evidenziato nell’ultima campagna acquisti, […] More

Meunier Juventus - il giocatore conferma tutto : occhio ai dettagli : Meunier Juventus- Come riportato nelle ultime ore di mercato, la Juventus ha provato a spingere il piede sull’acceleratore per quel che riguarda Meunier. L’attuale terzino del PSG, il quale si svincolerà a costo zero la prossima estate, piace parecchio a Paratici in vista del prossimo futuro. Il diretto interessato, nei giorni scorsi, ha ammesso di […] More

Boateng Juventus - ora arriva la conferma : colpo last minute : Boateng Juventus- Come riportato dai colleghi tedeschi di “Bild” i bianconeri sarebbero ormai pronto a sferrare l’attacco decisivo su Boateng. Il centrale tedesco sarebbe stato individuato come ideale sostituito di Chiellini, fermo.ai box per circa 5-6 mesi. Boateng Juventus, il tedesco supera Benatia Come riportato dai colleghi della stampa tedesca, Paratici sembrerebbe essere pronto a […] More

Calciomercato Juventus/ Icardi sfuma - Dybala verso la conferma - Ultime Notizie - : Mauro Icardi con ogni probabilità non si trasferirà alla Juventus in questo Calciomercato estivo. Lo ha riferito il giornalista Ceccherini...

Neymar Juventus - dalla Spagna insistono : arriva la clamorosa conferma! : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, e come evidenziato anche da quella francese, la Juventus sarebbe pronta a piombare con forte decisione su Neymar. Un sogno nel cassetto last minute da parte della dirigenza bianconero, confermato totalmente dai colleghi spagnoli. Una notizia che, ora come ora, non trova conferme in Italia. Perchè Neymar […] More

Juventus - Higuain sembra più vicino alla conferma : La Juventus è pronta a mettersi al lavoro per il debutto nella Serie A 2019/2020 che avverrà a Parma sabato 24 agosto alle ore 18:00. La settimana seguente sarà già tempo di big-match contro il Napoli, e questo sarà certamente un primo esame importante per verificare se la squadra ha già assimilato le idee di gioco del nuovo allenatore Maurizio Sarri. Nel frattempo si attendono novità sul fronte mercato, con diversi giocatori che sarebbero in ...

Higuain Juventus - situazione ribaltata : il Pipita verso la conferma a Torino : Higuain Juventus – La grande abbondanza fa piacere alla Juventus, ma fino ad un certo punto. Poco più di una settimana al via e il tecnico Maurizio Sarri ha a disposizione una batteria d’attaccanti da far invidia praticamente a tutti i grandi club. Infatti considerando che il pressing su Mauro Icardi va avanti è logico pensare che […] More

Mercato Juventus : a centrocampo una conferma ed una cessione : Mercato Juventus: le ultime amichevoli hanno dato importanti segnali a Maurizio Sarri per quanto riguarda il centrocampo. Due sorprendenti responsi dal campo: una conferma ed una cessione che nessuno si aspettava. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoweb.com, che rilancio una notizia di Sportmediaset, Sami Khedira starebbe uscendo dalla lista degli “epurati” della Juventus: mister Sarri, infatti, […] More