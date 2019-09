Al Bano | ‘Con Romina Power una separazione non voluta nè desiderata’

Fonte : tvzap.kataweb

(Di giovedì 19 settembre 2019) Benché sia finita da molti anni, la storia tra Alcontinua a suscitare la curiosità dei fan specie da quando il loro rapporto professionale è tornato disteso al punto che i due hanno ripreso a fare concerti insieme e apparizioni tv congiunte. Tutta ‘colpa’ delle dichiarazioni che i cantanti rilasciano di volta in volta e che si prestano a fraintendimenti e a immaginare che in realtà possa esserci ancora uno spiraglio per un ritorno di fiamma. Ale lada: “Speravo potesse avere un ripensamento” Ultima in questo senso è quella che il cantante di Cellino San Marco ha affidato alle pagine del settimanale Voi, come riporta Fanpage.it. L’artista in particolare si sofferma sulle circostanze che hanno portato allada, che a quanto pare avrebbe spinto proprio nella direzione di un addio ...

EresMar_ : Però con uno come Al bano mai. - oikawamiya : No puedo creer que mi mamá haya decorado el baño entero con tema dieciochero KAJSJSJSJSJSK HASTA EL WC ANDA DECORAD… - LaMammaN1 : Eleonora Daniele. Nozze da sogno con emozionante “intoppo”: Al bano nasc... -