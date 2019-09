Terrore alle Poste | chiudono gli impiegati in bagno e scappano col bottino

Donna ha il travaglio in cella - chiede aiuto alle guardie ma nessuno si avvicina : partorisce da sola tra “Terrore - dolore e umiliazione” : Donna partorisce in cella da sola e fa causa contro la città di Denver: la Donna proveniente dal Colorado, accusa la città di averle procurato “terrore, dolore e umiliazione” dopo essere stata costretta a partorire da sola nella sua cella in prigione senza ricevere alcuna assistenza. Le immagini video mostrano Diana Sanchez, che ora ha 27 anni, quando era in travaglio la mattina del 31 luglio 2018. Sebbene abbia ripetutamente chiesto ...