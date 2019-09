Scissione PD | Salvini “Renzi ha fregato Conte | Zingaretti e Di Maio”

Scissione Pd - Beppe Grillo : “Da Renzi minchiata d’impulso come da Salvini - basta narcisismo” : Il co-fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, commenta la decisione di Matteo Renzi di lasciare il Pd e definisce questa azione, così come quella compiuta da Matteo Salvini aprendo la crisi di governo, una "minchiata d'impulso". Grillo chiede quindi di non "dare seguito a dei narcisismi", con chiaro riferimento a Renzi e Salvini.Continua a leggere

Pd - Salvini : “Renzi? Scissione annunciata. Da lui non mi aspetto né dignità né onore - è il nulla” : “Era una storia annunciata: quella di un governo nato solo per la paura di andare al voto, di perdere la poltrona, contro la Lega e contro Salvini. Non pensavo di essere un incubo come mi ha definito Franceschini: chi non muore, politicamente, si rivede….”. Lo dice Matteo Salvini commentando l’uscita di Matteo Renzi dal Pd. “Da Renzi non mi aspetto né pudore né dignità né onore. E’ quello che è andato da ‘stai ...

Scissione Pd - Salvini replica a Franceschini : “Io come Mussolini? Basta - guadagnati lo stipendio” : Salvini replica a Franceschini, che prevede un trionfo del centrodestra, come risultato delle scissioni nel Pd. Il ministro della Cultura ricorda che furono le divisioni a far vincere il fascismo. Il segretario del Carroccio: "Dice che sono come Mussolini? Ma Basta... Siete al governo? Governate! Guadagnatevi lo stipendio".Continua a leggere