Quagliarella si racconta | dall’idea di smettere all’incubo stalker fino all’amore di due

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Fabioha inaugurato il ciclo di interviste di “Linea Diletta”, il format ideato da DAZN. L’attaccante e capitano della Sampdoria hato la sua carriera e le sue emozioni, svelando retroscena e tornando anche su un capitolo difficile della sua vita. Si parte dall’idea del ritiro. “Diventare capocannoniere a 36 anni suonati è stato un traguardo pazzesco! Però non vedevo l’ora che finisse la stagione, è stata molto stressante. Tra me e me mi sono sempre detto ‘fisicamente sto bene’, quindi non ci ho pensato al ritiro, anche se scherzando con la mia fidanzata e con la mia famiglia qualche volta abbiamo parlato della possibilità di fermarsi chiudendo così in bellezza… però il problema è che la passione per questo sport è troppa, nonsti mai!”. Sabato si giocherà Milan-Inter. Le due squadre sono ...

