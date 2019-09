Di Lorenzo é un sublime folk irlandese | in apparenza grezzo ma in divenire raffinato e

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 18 settembre 2019) “Nessuno qui ne aveva mai sentito parlare. Ma la colpa è nostra che non traduciamo da altre lingue e siamo insulari” Toni Morrison, premio Nobel per la letteratura nell’anno in cui nasceva Giovanni – Gio Gio- Didi Castelnuovo di Garfagnana, provincia di Lucca. Era il 1993, l’anno famoso per le monetine all’Hotel Raphael lanciate a Craxi, scoppiava l’Italia, cambiava la Nazione, terminava un’epoca. Nessuno qui ne aveva mai sentito parlare, o forse si, di quel terzino tutto fiato e applicazione che ha stupito l’anno scorso ad Empoli. Ma noi siamo il Napoli, non possiamo acquistare un titolare di terza fascia. Diffidenti come pochi, prevenuti e critici ma immensamente riconoscenti se riusciamo a capire di aver sbagliato. Ieri i suoi occhi erano lucidi, per la musica della Champions, sgranati quando si è trovato a dominare Mané ...

