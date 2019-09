6 Highlight @ Roma Bar Show

Pagelle e Highlights 3^ giornata : Piatek si sblocca dal dischetto. Super Roma - Pellegrini 3 assist : Pagelle 3 giornata- Tutto pronto per la 3^ giornata di Serie A. Di seguito tutte le Pagelle del 3° turno e gli Highlights dei match. Si partirà con Fiorentina-Juventus, match in programma oggi alle ore 15:00. Leggi anche: Serie A, conferenze stampa 3^ giornata: Ancelotti: “Ok Milik e Insigne, Llorente possibile titolare”…. Pagelle 3 giornata: […] L'articolo Pagelle e Highlights 3^ giornata: Piatek si sblocca dal dischetto. Super ...

VIDEO Roma-Sassuolo 4-2 : Highlights - gol e sintesi. Dominio giallorosso all’Olimpico : E’ una Roma positiva, quella che all’Olimpico si libera nel giro di mezz’ora, al di là del 4-2 finale dettato dalle reti di Berardi nel secondo tempo, del Sassuolo. I giallorossi fanno esaltare l’Olimpico in un assolo di 21 minuti, dal 12′ al 33′, in cui vanno a segno Cristante, Dzeko, Mkhitarian e Kluivert. Una vittoria che lascia del morale alla formazione di Fonseca, che aveva dovuto rinunciare tanto a ...

VIDEO Berrettini-Monfils - US Open 2019 : Highlights e sintesi della partita. Show del romano - vittoria al tie-break e semifinale : Matteo Berrettini ha conquistato la semifinale degli US Open di tennis: l’azzurro ha battuto il transalpino Gael Monfils nei quarti di finale del torneo maschile al termine di un match combattutissimo concluso sul punteggio di 4-6 6-3 6-3 3-6 7-6 (5) dopo poco meno di quattro ore di aspra battaglia sportiva. Di seguito le immagini più belle del match. highlights MATTEO BERRETTINI CONTRO GAEL ...

Video/ Lazio-Roma - 1-1 - : gol e Highlights - parità nel derby dei legni - Serie A - : Video Lazio-Roma, risultato finale 1-1,: gol e highlights, Luis Alberto risponde a Kolarov e salva i biancocelesti dal KO nel 151derby della Capitale.

VIDEO Lazio-Roma 1-1 : Highlights - gol e sintesi. Luis Alberto riprende Kolarov : Gradevolissimo pareggio nel derby capitolino tra Lazio e Roma, anticipo pomeridiano della seconda giornata della Serie A di cacio: in una gara segnata dall’alto numero di legni colpiti in avvio di gara (cinque in 25′), i giallorossi passano a condurre con il rigore trasformato da Kolarov al 17′, pareggiato dalla rete di Luis Alberto al 59′. Highlights Lazio-Roma 1-1 ???? ?????? ?? ????? ? .. Via : @ElcalcioTV1 ...

Video/ Roma-Genoa - 3-3 - : gol e Highlights - pari rocambolesco all'Olimpico! : Video Roma-Genoa, risultato finale 3-3,: i gol di Under, Dzeko e Kolarov non bastano a regalare i tre punti ai giallorossi di Paulo Fonseca.

Pagelle e Highlights 1^ giornata Serie A : Crollo Milan. Muriel ribalta la SPAL. Roma-Genoa 3-3. Immobile asfalta la Samp : Pagelle 1 giornata- Tutto pronto per la prima giornata di Serie A. Si partirà con Parma-Juventus, calcio d’inizio ore 18:00. Bianconeri in campo con il 4-3-3. In panchina non ci sarà Sarri, il quale dovrà stare a riposo per due settimane a causa della polmonite. L’ex Chelsea salterà il match d’esordio contro il Parma e […] L'articolo Pagelle e Highlights 1^ giornata Serie A: Crollo Milan. Muriel ribalta la SPAL. Roma-Genoa 3-3. ...

Video/ Arezzo-Roma - 1-3 - : gol e Highlights - ultimo test ok per i giallorossi : Video Arezzo-Roma, risultato finale 1-3,: i gol di Perotti, Dzeko e Kluivert regalano la vittoria ai giallorossi nell'ultima amichevole pre-campionato.

VIDEO Moto3 - GP Austria 2019 : Highlights e sintesi - Romano Fenati vince davanti ad Arbolino! : Romano Fenati ha vinto il GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale Moto3 che è andato in scena sul tracciato di Spielberg. L’ascolano è tornato al successo dopo i fatti dell’anno scorso a Misano e ha festeggiato davanti a Tony Arbolino e John McPhee. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale Moto3. VIDEO highlights GP Austria Moto3, VITTORIA Romano ...

VIDEO Romano Fenati conquista la pole position del GP d’Austria : Highlights e sintesi qualifiche Moto3 : Romano Fenati è tornato a ruggire e ha conquistato la pole position del GP d’Austria 2019 nella Moto3, l’ascolano si è davvero superato sul circuito di Spielberg e ha guadagnato la partenza al palo per la gara di domani con il concreto obiettivo di vincere la gara. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi delle qualifiche del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale Moto3. VIDEO highlights qualifiche GP AUSTRIA ...

Video/ Roma-Athletic Bilbao - 2-2 - : gol e Highlights - pari con polemiche - amichevole - : Video Roma-Athletic Bilbao, risultato finale 2-2,: gol e highlights dell'amichevole che si è conclusa in parità. Luci e ombre per i giallorossi.