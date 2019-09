570 migranti in 2 settimane | le forze dell' ordine sono in tilt

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Mauro Indelicato A Lampedusa , l'ondata di sbarchi triplica lo sforzo degli agenti. Il Sap lancia l'allarme: "Sistema di sicurezza in" Gli sbarchie ultimemettono a dura prova anche il personale di sicurezza impiegato a Lampedusa. Continue ondate di sbarchi e di approdi di barchini e gommoni, costringono lea lavorare con turni massacranti ed in condizioni sempre al limite. La denuncia nelle scorse ore arriva dal sindacato generale di Polizia (Sap), Stefano Paoloni: “Nelle primedi questo mese, 570 personesbarcate a Lampedusa e il sistema sicurezza è già in. Il personale non è sufficiente per gestire la situazione”. Del resto il solo centro d’accoglienza di Lampedusa ad esempio, nei giorni scorsi rischia di collassare dopo essere passato, nel breve volgere di due ore, dall’ospitare dueall’ospitarne 224. Si ...

