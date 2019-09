Renzi lascia il Pd e telefonata a Conte che sarebbe infastidito | ' Doveva dirlo prima'

Pd : Furi con Renzi - lascia dem la più giovane della Direzione (2) : (AdnKronos) – “In politica -prosegue- una grande capacità è anche quella di saper leggere e interpretare un mondo che cambia. In questo nuovo millennio ci sono alcune sfide che non possono più passare in secondo piano: la lotta al populismo, l’emergenza climatica, la necessità di investire sulla scuola e sulla cultura, il saper immaginare un futuro sfidante e l’essere capace di prepararsi e adattarsi per sfruttare ...

Pd : Furi con Renzi - lascia dem la più giovane della Direzione : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Credo che molto nella politica lo facciano gli ideali e per questo motivo mi sento di continuare a camminare accanto a Matteo Renzi. Certa che sia la strada giusta che serve all’Italia”. Arianna Furi, 21 anni, leader del movimento giovanile Millennials e la più giovane componente della Direzione nazionale Pd, annuncia così l’addio ai dem per seguire Matteoo Renzi nel suo nuovo ...

Matteo Renzi lascia il Pd - Luigi Di Maio : “Per noi non cambia nulla - nessuna sorpresa” : Per il leader M5S Luigi Di Maio non ci sarebbe nessuna sorpresa nella mossa di Matteo Renzi, che ieri ha annunciato la sua separazione dal Pd.: "Di certo per noi non rappresenta un problema, anche perché le dinamiche di partito non ci sono mai interessate. Lavoriamo per gli italiani, solo a loro dobbiamo dare risposte".Continua a leggere

Matteo Renzi ha lasciato il Partito democratico : Matteo Renzi (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) L’addio, infine, è arrivato, e persino prima del previsto: Matteo Renzi ha annunciato che lascerà il Pd – Partito cui è appartenuto finora e all’interno del quale ha ricoperto a lungo la carica di segretario – e fonderà un nuovo Partito. Di una sua scissione si parlava da mesi e negli ultimi giorni era diventato chiaro che fosse oramai solo una questione di tempo prima che si passasse dalle parole ...

Renzi lascia finalmente il Pd : ecco perché sarà davvero un bene per tutti : Fine degli equivoci: la mossa dell'ex rottamatore pone fine alle contraddizioni di un partito ormai vittima delle sue contraddizioni e apre la strada alla nascita di un sistema politico multipolare e proporzionale. Dai forzisti senza Berlusconi, all’alleanza dem-Cinque Stelle ora nessuno ha più alibi. Nemmeno Renzi.Continua a leggere

Matteo Renzi lascia il Pd - è scissione anche tra i renziani : un clamoroso "divorzio in famiglia" : La scissione di Matteo Renzi dal Pd separa anche per la prima volta le due anime del "Renzismo": quella soft incarnata da Base riformista, corrente guidata da Luca Lotti e Lorenzo Guerini, e quella turbo rappresentata da Sempre Avanti, del duo Roberto Giachetti (che lunedì ha annunciato le sue dimis

Matteo Renzi lascia il Pd e dice : "Sarà un bene per tutti. anche per Conte" : Renzi ha deciso, lascia il Pd: “I gruppi autonomi nasceranno già questa settimana. E saranno un bene per tutti: Zingaretti non avrà più l'alibi di dire che non controlla i gruppi pd perché saranno “deRenzizzati”. E per il governo probabilmente si allargherà la base del consenso parlamentare, l'ho detto anche a Conte”. In un'ampia intervista a la Repubblica l'ex premier e segretario del Pd annuncia la scelta di dar vita ad un'altra formazione ...

