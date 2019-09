Orgasmo simultaneo | verità o leggenda?

Fonte : gqitalia

(Di martedì 17 settembre 2019) Non neghiamolo: arrivare all'apice del piacere in maniera sincronizzata provoca un’amplificazione delle sensazioni. Detto questo, sottolineiamo che, per avere unappagante non occorre che sia sempre. Peraltro, l’sincronizzato, non è raggiungibile facilmente: è risaputo che nelle coppie eterosessuali, i tempi per raggiungere il piacere molto spesso non coincidono. E secondo recenti statistiche, solo un terzo delle coppie ha la facoltà di riuscirci in modo del tutto naturale e spontaneo. Ma non si deve disperare. Infatti, pare che esistano validi metodi per farlo avvenire. Ci vogliono tempo e pazienza, ma una volta che si sono messe a fuoco le coordinate, arrivare all'sincronizzato non è poi così impensabile. Diciamo subito che, anche se è piuttosto scontato, punto fondamentale per raggiungere l'obiettivo di undeve essere una dose ...