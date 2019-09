Cast e personaggi de La Strada di Casa 2 su Rai1 dal 17 settembre | misteri e sangue per i

Unbelievable su Netflix dal 13 settembre - Cast e personaggi della serie ispirata a veri casi di stupro : L'attesa per Unbelievable su Netflix è terminata: la serie true crime è disponibile sulla piattaforma da oggi, 13 settembre. Basata sull'articolo An Unbelievable Story of Rape – vincitore del Premio Pulitzer – di T. Christian Miller e l'episodio Anatomy of Doubt della trasmissione radiofonica This American Life, la miniserie è frutto del lavoro congiunto di Susannah Grant, Ayelet Waldman e Michael Chabon. A produrla, Susannah Grant, Michael ...

Cast e personaggi di Un Passo dal Cielo 5 su Rai1 dal 12 settembre - Daniele Liotti torna a San Candido tra new entry e vecchi nemici : Nelle cornici paesaggistiche mozzafiato dell'Alta Pusteria e delle Dolomiti debuttano il Cast e personaggi di Un Passo dal Cielo 5. Alla fine della precedente stagione, il comandante delle guardie forestali Francesco Neri (Daniele Liotti) aveva trovato un delicato equilibrio tra le sue dolorose ferite personali e il desiderio di costruire una nuova vita. Il futuro sembrava già scritto insieme ad Emma (Pilar Fogliati), fino all'addio di ...

Un Passo dal Cielo 5 - i nuovi personaggi del Cast : Non solo Daniele Liotti, Pilar Fogliati, Enrico Ianniello e Rocio Muñoz Morales: nei dieci episodi di Un Passo dal Cielo 5, in partenza domani, giovedì 12 settembre 2019, su Raiuno, il cast fisso si arricchirà di numerosi volti nuovi, pronti a portare in quel dell'Alta Pusteria nuove storie e nuovi colpi di scena.personaggi che interagiranno inevitabilmente con quelli che già conosciamo, come Francesco Neri (Liotti), Emma Giorgi (la Fogliati), ...

La Strada di Casa 2 verso l’antologia - nuova storia per gli stessi personaggi : anticipazioni dal Cast in conferenza stampa : Primo grande titolo della fiction Rai per la nuova stagione televisiva, La Strada di Casa 2 debutta martedì 17 settembre coi primi due episodi in prima serata. Il giallo familiare diretto da Riccardo Donna aveva già conquistato il pubblico lo scorso anno, con un finale da record d'ascolti: nei nuovi episodi tornano protagonisti Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini, con la partecipazione di Eugenio Franceschini, Benedetta ...

Un passo dal cielo 5 - anticipazioni - personaggi e dichiarazioni del Cast : È stata presentata oggi a Roma (in concomitanza con la conferenza stampa organizzata dalla Rai per Porta a porta) la quinta stagione di Un passo dal cielo, in onda su Rai1 a partire da giovedì prossimo, 12 settembre.Il cast è formato da Daniele Liotti, Enrico Ianniello, Rocio Muñoz Morales, Pilar Fogliati, Stefano Cassetti, Gianmarco Pozzoli, Giulia Fiume, Sinja Dieks, Matteo Martari e le new entry Serena Autieri, Beatrice Arnera, Jenny De ...

The Spy su Netflix da oggi : Cast - personaggi e anticipazioni dal protagonista Sacha Baron Cohen : L'arrivo di The Spy su Netflix è previsto per oggi, 6 settembre. La miniserie in sei episodi con Sacha Baron Cohen porta sulla piattaforma la storia di Eli Cohen, leggendaria spia del Mossad israeliano impegnata in una missione sotto copertura in Siria. Ambientata negli anni '60, la storia è una drammatizzazione della vita dell'agente e del suo lavoro nel Paese mediorientale, nel quale vive e sviluppa un'identità parallela per assicurarsi il ...

Il Segreto trame spagnole : lasciano la soap alcuni personaggi storici - tra cui i Castaneda : La popolare soap opera spagnola Il Segreto scritta da Aurora Guerra, continua a lasciare il pubblico con il fiato sospeso. Finalmente nelle puntate che andranno in onda sull'emittente televisiva Antena 3 la settimana prossima, i telespettatori assisteranno al finale di stagione. Il malvagio Fernando Mesia dopo aver ucciso lo sceriffo Meliton e Paco Del Molino, tornerà all'attacco. Il figlio del defunto Olmo non appena l’intero villaggio di ...

Cast e personaggi di City on a Hill - su Sky dal 3 settembre il crime drama prodotto da Ben Affleck e Matt Damon : City on a Hill apre il ricco settembre di Sky con i suoi primi due episodi, in onda su Sky Atlantic dalle 21:15 del 3 settembre. Si tratta di un crime drama creato da Charlie McLean, basato su un'idea di Ben Affleck e dai due prodotto insieme a Matt Damon, Jennifer Todd, James Mangold, Barry Levinson e Michael Cuesta per Pearl Street Films, The Levinson/Fontana Company e Little Mountain Films e trasmesso negli Stati Uniti da Showtime. City ...

Cast e personaggi de La Verità sul Caso Harry Quebert su Canale5 : anticipazioni e recensione del giallo con Patrick Dempsey : Lunedì 2 settembre debuttano i tanti personaggi de La Verità sul Caso Harry Quebert su Canale5: la serie thriller con Patrick Dempsey nel ruolo del protagonista omonimo arriva in prima visione in chiaro con i primi due episodi. Già trasmessa in esclusiva su Sky la scorsa primavera, la serie è l'adattamento del romanzo dallo stesso titolo dello scrittore svizzero Joël Dicker. La serie in 10 episodi ricostruisce fedelmente rispetto al ...

Cast e personaggi di Vis a Vis 3 su Netflix dal 30 agosto : Macarena e Zulema tra tante new entry : L'arrivo di Vis a Vis 3 su Netflix dal 30 agosto, a stretto giro rispetto alle due stagioni precedenti, rappresenta una delle novità più attese tra i titoli della piattaforma di fine estate. Tra le sorprese più gradite approdate su Netflix negli ultimi mesi, la serie spagnola nata dai creatori de La Casa di Carta Àlex Pina ed Esther Martínez Lobado - che in parte ne riproduce alcuni stilemi narrativi - sta ampliando la sua platea ...

Cast e personaggi di Carnival Row oggi su Amazon Prime : la trama del fantasy con Orlando Bloom e Cara Delevingne : Cast e personaggi di Carnival Row sono disponibili da oggi, 30 agosto, su Amazon Prime portando sul piccolo schermo la coppia formata da Orlando Bloom e Cara Delevigne. Questa sarà l'idea vincente della piattaforma? Sembra proprio che per uscire dall'anonimato, intervallato da alcuni momenti di illuminazione, la piattaforma abbia puntato su una coppia di attori e su una serie che potrebbero regalarle la gloria in attesa della prima serie ...

Da Stars Hollow a Mrs. Maisel - un personaggio di Una mamma per amica entra nel Cast : The Marvelous Mrs. Maisel e Gilmore Girls (Una mamma per amica) sono due serie tv sorelle, nel senso che hanno in comune la loro creatrice Amy Sherman-Palladino. E Amy non nasconde l’attaccamento che ha ancora per gli attori di Una mamma per amica tanto che li vorrebbe nella sua nuova creatura quella fantastica signora Maisel giunta alla sua terza stagione (in arrivo il 6 dicembre su Amazon Prime Video). Gilmore Girls, nuova stagione: ...

Tredici 3 è su Netflix : Cast e personaggi della nuova stagione dicono addio al suicidio di Hannah Baker : Tredici 3 è su Netflix oggi, 23 agosto, con i suoi Tredici episodi. Sembra un gioco di parole ma non lo è perché gli abbonati della piattaforma dalle nove di questa mattina potranno iniziare la loro maratona concentrandosi su un nuovo mistero, un altro "caso" da risolvere. Messo da parte per sempre il suicidio di Hannah Baker che ha tenuto compagnia al pubblico per le prime due stagioni della serie, Tredici 3 si concentrerà su un omicidio già ...

The Sinner 3 : Cast e personaggi della terza stagione : The Sinner 3 si prepara alla sua terza stagione e ritornerà presto su USA Network. Al centro della serie troveremo ancora una volta Harry Ambrose, il detective interpretato da Bill Pullman che abbiamo conosciuto fin dal debutto. Il cast di The Sinner 3 potrà contare anche su altri attori, alcuni svelati negli scorsi mesi e altri confermati in questi giorni. Fra le new entry troveremo Eddie Martinez, Parisa Fitz-Henley e Jessica Hecht: quali ...