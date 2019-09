Alba Parietti | “Quella su Denny Mendez è stata la più grossa cretinata che abbia mai

Alba Parietti : "Punita quando dissi che Denny Méndez non era l’ideale come Miss Italia" - : Sandra Rondini La conduttrice tv ha chiesto scusa per aver detto nel 1996, quando era madrina di Miss Italia, che Denny Méndez non rappresentava una bellezza italiana e non meritava di vincere il titolo. Ai tempi fu espulsa dalla giuria e solo Magalli e Frizzi la difesero dall'accusa di razzismo Ospite del programma “ Detto Fatto”, Alba Parietti ha chiesto scusa per aver detto, nell’edizione di Miss Italia in cui vinse Denny Méndez, ...

Alba Parietti : "Su Denny Mendez ho detto la più grossa cretinata della mia carriera" : Ospite della prima puntata della nuova edizione di detto Fatto condotta da Bianca Guaccero, Alba Parietti ha dichiarato quale sia stata la cosa di cui si sia più pentita nella sua carriera: "Nel 1996 fui cacciata dalla giuria di Miss Italia. Ero madrina di quella edizione e dissi che Denny Mendez non era rappresentativa della bellezza italiana. E' stata la più grossa cretinata che abbia mai detto in quarant'anni di carriera". Nel corso della ...

Vieni da me bagarre in diretta tv tra Alba Parietti e Daniele Radini Tedeschi : L’opinonista Alba Parietti è stata ospite dalla Balivo, è stata offesa e s’infuria: «La Rai ti paga per dire queste cose?».. Dopo l’intervista ad Alba Parietti, la conduttrice chiede all’opinionista e critico d’arte Daniele Radini Tedeschi di porre una domanda alla loro ospite. Ma qualcosa non va per il verso giusto. Radini Tedeschi si rivolge ad Alba Parietti, ma lei non sente la domanda e ironica afferma: «Con i ...

Un racconto volgare. Alba Parietti e la polemica con Franco Oppini : Alba Parietti sembra non aver digerito il racconto del loro primo incontro fatto dal suo ex marito Franco Oppini e in radio è tornata sull'argomento con parole molto taglienti, pur senza rinnegare l'affetto verso il padre di suo figlio. Alba Parietti è sempre stata una donna schietta e sincera, senza peli sulla lingua. Non ha mai esitato a raccontare le sue verità senza filtri, andando spesso contro l'opinione comune e risultando, quindi, ...

Vieni da me - Radini Tedeschi alla Parietti : 'Più che Alba sei un tramonto' : Chissà perché, come Sgarbi insegna, i critici d'arte in versione televisiva devono sempre mettere note pepate nelle trasmissioni d'intrattenimento in cui occupano un ruolo centrale, provocando litigi, momenti di gelo o di tensione durante le dirette. Il protagonista dell'ultimo caso però non è Vittorio Sgarbi, bensì un giovane critico d'arte, Daniele Radini Tedeschi, 32 anni, 'new entry' in veste d'intervistatore nella stagione televisiva appena ...

Alba Parietti - la battuta in diretta : “Più che un’alba sei un tramonto”. Lei si infuria : “La Rai ti paga per dire queste cose?” : Momenti di tensione in diretta durante la seconda puntata di Vieni da Me, il programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo. Ospite in studio c’era Alba Parietti: tutto stava andando come da copione quando, terminata l’intervista alla showgirl, la padrona di casa ha chiesto all’opinionista e critico d’arte Daniele Radini Tedeschi se volesse fare lui una domanda alla Parietti. Lui fa la sua domanda ma lei non sente e dice ...

Vieni da me - Alba Parietti risponde a Franco Oppini : ‘Racconto squallido non degno di lui’ : L’intervista sulla lavatrice è l’occasione per Alba Parietti, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata in onda martedì 10 settembre, per mettere un punto alla querelle con l’ex marito Franco Oppini che ha tenuto banco quest’estate su giornali e siti web. Tutto è partito quando Oppini ha rilasciato delle dichiarazioni circa il primo incontro con la Parietti fornendo un racconto che a detta di Alba avrebbe ...

Alba Parietti vs. Franco Oppini : "un racconto squallido - non degno di lui" : Ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, Alba Parietti è tornata a parlare dell'ex marito Franco Oppini, che in estate aveva ricordato il loro primo incontro, scatenando l'ira della showgirl.“Lei ha conosciuto me. Già lavorava per una tv privata di Torino. Era venuta a Non Stop, che allora si registrava negli studi piemontesi, con una sua amica. L’amica la portò a cena con noi, ma io la snobbai per tutto il tempo. Solo alla fine le proposi di ...