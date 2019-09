A ' Piazzapulita' su La7 il 19 settembre sarà ospite Carola Rackete

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 17 settembre 2019), l'ormai arcinota comandante dell'imbarcazione con scopi umanitari "Sea Watch",, a sorpresa, della prima puntata del programma di La7 "", che andrà in onda giovedì 19. Come puntualmente segnalato da TV Blog, e poco fa confermato anche dalla pagina Facebook ufficiale della trasmissione, la capitanain collegamento con Corrado Formigli, verosimilmente per parlare delle ultime circostanze che stanno coinvolgendo il Mar Mediterraneo e il salvataggio odierno di un centinaio di migranti....

PiazzapulitaLA7 : >>> A #Piazzapulita la Capitana @CaroRackete ospite di @corradoformigli <<< Giovedì #19settembre. 21.15, La7. - LaMentegatta : Ci meritiamo la derisione e la non considerazione del mondo... Tutto lo sdegno?? Matteo Salvini, sfregio estremo: Ca… - CretellaRoberta : RT @Newsinunclick: >>> A #Piazzapulita la Capitana di Sea-Watch #CarolaRackete ospite di Corrado Formigli Giovedì 19 settembre. 21.15, La… -