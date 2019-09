Venezia | turista aggredisce forse per un selfie un gondoliere | il video delle testate è

Venezia - turista sulla gondola per un selfie. Il gondoliere lo sgrida e lui lo aggredisce : La pagina “ Venezia non è Disneyland” ha pubblicato il video che testimonia l’aggressione subita nei giorni scorsi da un gondoliere a Venezia . Le immagini diffuse via Telegram e rilanciate su Facebook mostrano il momento in cui un turista mette le mani addosso al gondoliere che lo aveva sorpreso sulla sua imbarcazione: “Solidarietà al gondoliere che ha dovuto subire la reazione di questo turista che si è “scatenato” dopo ...

Prende il sole in bikini! Turista multata a Venezia : Una ragazza canadese è stata sorpresa dalla Polizia mentre Prendeva il sole in costume da bagno. Scattano le prime misure per tutelare il decoro urbano. Chi non rispetta il decoro urbano sarà punito. Lo aveva annunciato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e ora arrivano i primi provvedimenti.-- Una Turista canadese di 23 anni dovrà pagare una multa di 250 euro per aver preso il sole in costume da bagno in un parco pubblico. La ...