Sollevamento pesi | Mondiali 2019 | le entry-list e l’elenco completo dei partecipanti

Fonte : oasport

(Di lunedì 16 settembre 2019) L’appuntamento con i Campionati del Mondodiè ormai alle porte, con i migliori interpreti della disciplina che si daranno battaglia da mercoledì 18 settembre a venerdì 27 settembre a Pattaya, in Thailandia. Si preannunciano dieci giornate di gare molto intense e fondamentali, oltre che per l’assegnazione delle medaglie e dei titoli iridati, in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Si tratta senz’ombra di dubbio della competizione più importante della stagione pre-olimpica in quanto le misure ottenute al Mondiale contribuiranno a stilare le graduatorie utili per l’assegnazione delle carte olimpiche al termine del periodo di qualificazione, fissato il 30 aprile 2020. L’Italia si presenta a Pattaya con l’obiettivo di ben figurare specialmente dal punto di vista della prestazione pura proprio in ottica pass a Cinque Cerchi, ...

OA_Sport : Sollevamento pesi, Mondiali 2019: i convocati dell’Italia. Dieci azzurri in gara con obiettivo Tokyo 2020 - federpesistica : Mercoledì il via delle gare dei Mondiali di Sollevamento Pesi in Thailandia, a Pattaya. E' una tappa decisiva per i… - zazoomnews : Sollevamento pesi Mondiali 2019: programma orari e tv. Il calendario completo - #Sollevamento #Mondiali #2019: -