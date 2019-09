Pianeta Terra? No è K2-18 b | un cugino molto simile ma non proprio abitabile

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 16 settembre 2019) Si trova a 110 anni luce dalla, nondue passi anche in misure spaziali. Difficile far arrivare fin qui una sonda, ma di lui già sappiamograzie anche agli studi di una italiana ed chiaro ormai che somiglia al nostropiù di altri mai individuati, anche se viverci non sembra possibile. È K2-18 b, un eso-che ruota attorno a una stella più piccola e fredda del Sole. https://www.youtube.com/watch?v=EJU-Rj53BQk La parola chiave, come sempre quando si cerca la vita, è acqua. Allo stato liquido, fra 0 a 40 gradi centrigradi, non ghiaccio. Sono ormai più di una decina i pianeti al di fuori del sistema solare che sono simili allae potrebbero teoricamente ospitare la vita per temperatura e presenza di acqua. Nessuno di questi pianeti è una fotocopia della. K2-18b ha una massa superiore al nostro, quindi una gravità maggiore rispetto a noi, e ...

