Con quasi la metà dei voti scrutinati | i due candidati più vicini ad andare al

Milan - Verona non è fatale ma… quasi! Zero idee anche Con l’uomo in più : ci pensa Piatek ad evitare la figuraccia : Il Milan soffre a Verona, ma torna a casa con i tre punti. Il gioco latita, la mano di Giampaolo stenta a vedersi: si vede invece quella di Gunter che genera il rigore trasformato da Piatek che spezza il digiuno Domenica di Serie A ricca di gol ed emozioni che si chiude con una sfida in controtendenza sul piano dello spettacolo. La trasferta di Verona si conferma, ancora una volta, complicata per il Milan che rischia di trasformare ...

Baseball - Europei 2019 : Italia - ci sei quasi! Israele ultimo ostacolo verso la finalissima Continentale : Dopo lo splendido successo contro la Germania padrona di casa prosegue il cammino della Nazionale Italiana di Baseball agli Europei 2019, con gli azzurri che sono approdati così in semifinale, con l’ultimo ostacolo verso l’ultimo atto rappresentato dalla selezione di Israele. L’Italia ha sin qui realizzato un filotto di sei vittorie consecutive, chiudendo a punteggio pieno la fase a gironi, soffrendo solamente contro la ...

Second Galaxy è un’enorme MMO Sci-Fi Con quasi 5000 galassie da esplorare : Second Galaxy è un MMO fantascientifico ambientato in un vasto mondo aperto composto da 4.961 galassie, ognuna piena di strutture spaziali artificiali e altri corpi celesti. Il gameplay offre la possibilità di esplorare l'universo viaggiando attraverso migliaia di anni luce utilizzando una rete di cunicoli spazio-temporali per incontrare civiltà sconosciute, rovine perdute e strani fenomeni celesti, comandando tutti i tipi di navi spaziali e ...

X Factor 13 al via Con una giuria (quasi) rinnovata : “Mara Maionchi rimane un giudice insostituibile” : Tredici anni di un talent che, tra alti e bassi, rappresenta ancora un baluardo all’interno del palinsesto Sky. Torna “X Factor” da stasera e per ogni giovedì in prima serata su Sky Uno. Per cercare di ringalluzzire l’attenzione del grande pubblico si è pensato per quest’anno di cambiare tre giudici su quattro. Dunque la prima novità riguarda proprio la presenza di Sfera Ebbasta, Samuel dei Subsonica e Malika Ayane. A dire il ...

Xiaomi Mi MIX 4 si mostra dal vivo Con delle cornici quasi inesistenti : Cresce rapidamente il numero di anticipazioni legate a Xiaomi Mi MIX 4, il flagship della compagnia cinese che dovrebbe essere presentato nel corso delle prossime settimane. Oggi vi proponiamo un paio di immagini che mostrano le dimensioni delle cornici e la completa assenza di notch o fori per ospitare la fotocamera frontale. È ben visibile […] L'articolo Xiaomi Mi MIX 4 si mostra dal vivo con delle cornici quasi inesistenti proviene da ...

Incendi in Amazzonia : per il governo la situazione è quasi “sotto Controllo” : Il ministro dell’Ambiente brasiliano, Ricardo Salles, ha respinto le critiche di Michelle Bachelet, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, secondo cui gli Incendi e la deforestazione in Amazzonia rappresentano “una catastrofe umanitaria“: secondo Salles la situazione dei roghi è quasi “sotto controllo“. Secondo gli ultimi dati dell’Istituto Nazionale per le Ricerche Spaziali, nei primi otto ...

Governo Conte-bis - 'Il Fatto' evidenzia la freddezza della Boschi : 'Quasi non applaude' : Quella tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico rappresenta, per certi versi, un'intesa politica che si regge su equilibri non molto più stabili di quelli su cui si basavano i rapporti tra i grillini e la Lega. C'è la consapevolezza diffusa che la profonda eterogeneità tra i due partiti rappresenti un ostacolo importante a quella che dovrebbe essere una convivenza governativa fino al termine della legislatura. Accade, perciò, che ...

Euro 2020 - sei vittorie Consecutive e qualificazione quasi in tasca : ringraziamo Mancini che ci ha restituito la Nazionale : Sei vittorie consecutive, gruppo guidato a punteggio pieno, 18 gol fatti, appena 15 subiti, bel gioco, tante soluzioni, un po’ di sano entusiasmo che non guasta mai. L’Italia praticamente è a Euro 2020: dopo il successo in Finlandia, la partecipazione ai prossimi Europei (che in un certo senso possiamo considerare di “casa”: il match inaugurale, un girone e un quarto si giocheranno a Roma) è ipotecata. Per staccare matematicamente il pass ...

Migliora EMUI 9.1 su Huawei Mate 10 Pro Con la B306 i primi di settembre : quasi 4 GB di patch : Altra giornata importante per chi attende nuove patch a bordo di smartphone diventati popolari in Italia con il trascorrere dei mesi, come si potrà notare oggi 4 settembre a proposito del cosiddetto Huawei Mate 10 Pro. In particolare, va segnalata la disponibilità dell'aggiornamento B306 per tutti coloro che sono ansiosi di vedere evolvere uno smartphone che ancora oggi si difende alla grande dal punto di vista hardware. Questo, nonostante ...

Roberto Gualtieri - chi è il quasi ministro dell'EConomia che Ue e Bruxelles "amano" : Via libera al governo più a sinistra della storia repubblicana, quello tra Pd e M5s. Oggi, mercoledì 4 settembre, Giuseppe Conte salirà al Colle. Dunque, con assoluta probabilità, giuramento e presentazione della squadra di ministri. E tra questi, fari puntati sul successore di Giovanni Tria al mini

Rousseau - stravince il sì : quasi l'80% del M5s a favore dell'inciucio col Pd - nasce il Conte-bis : stravince l'inciucio. Dopo un'ora e venti minuti di attesa, ecco il risultato del risibile voto sulla piattaforma Rousseau: il 79,3% ha detto sì all'inciucio tra Pd e M5s, il no inchiodato al 20,7 per cento. Tutto pronto dunque, per la nascita del governo più a sinistra della storia, il bis di Giuse

Civitavecchia - traghetto Con portellone guasto/ Quasi 1000 passeggeri bloccati da ore : Civitavecchia, traghetto partito da Olbia con portellone guasto: Quasi 1000 passeggeri bloccati da ore nel porto. Arrivano carabinieri e una gru.

Brasile - Amazzonia in fiamme : settembre inizia Con quasi mille incendi : settembre 2019 è iniziato con 980 focolai di incendio del bioma dell’Amazzonia, secondo quanto rilevato dall’Istituto nazionale per le ricerche spaziali brasiliano. I dati – riporta G1 – si riferiscono a domenica scorsa e sono i più recenti del Programma incendi dell’Istituto, che viene aggiornato quotidianamente. Il primo giorno di settembre 2018 si sono registrati invece 880 incendi. La media mensile degli ultimi ...

Palermo : Controlli nei locali della movida - multe per quasi duemila euro : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - Apparecchiature musicali sequestrate e multe per quasi duemila euro. Proseguono i controlli della polizia municipale sui locali della movida di Palermo. Nel mirino questa volta sono finiti due locali di via Panneria e via Plauto dove gli agenti hanno sequestrato le appa