Rifiutata perché del Sud | Il mio non è un caso isolato | continuerò a lottare contro

(Di domenica 15 settembre 2019) "Ho pianto, la proprietaria si vergogni". Lo sfogo di Deborah Prencipe che, con la sua compagna, ha avuto il coraggio di denunciare l'episodio

