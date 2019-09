Pugno in faccia a una ragazza e botte ai militari | la furia del clandestino

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 15 settembre 2019) Federico Garau La vittima, una 30enne originaria di Bergamo, si trova tuttora ricoverata nell'ospedale San Giovanni Bosco per accertamenti. Il violento magrebino, per fermare il quale è stato necessario l'uso del taser, è risultato irregolare sul territorio nazionale Ennesimo caso di aggressione da parte di uno straniero nei confronti di una donna, avvenuta durante la serata di ieri nel quartiere di Barriera di Milano a Torino. Dopo il fatto del 26enne marocchino evaso dai domiciliari che pesta una residente incrociata per caso in strada a Terracina e la violenza alla stazione di Lecco nei confronti di una studentessa di 18 anni e di una donna di 56, centrata con unin pieno volto da un 24enne togolese, un nuovo episodio che si aggiunge alla lista. Sono all'incirca le 19, quando idel Norm di Torino vengono fermati durante un'operazione di pattugliamento del ...

stanzaselvaggia : La donna che ha preso un pugno in faccia è più lucida, umana e razionale di lui. - RadioSavana : @AlessiaMorani @repubblica SOLIDARIETÀ per la DONNA aggredita dalle tue amate RISORSE ne abbiamo? Presa a pugni in… - TriesteCafe : Shock ieri sera a Udine -