Paul McCartney e Ringo Starr cantano insieme un inedito di John Lennon | “E’ come se ci

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2019) “Grow Old with Me” è una canzone scritta dapochi mesi prima di essere ammazzato, nel dicembre del 1980.scrisse il brano mentre incideva Double Fantasy, il suo ultimo album, firmatoalla moglie Yoko Ono. A far scoprire la canzone aè stato il produttore di Double Fantasy, Jack Douglas, che ha fatto ascoltare al musicista una versione demo. “Jack mi ha chiesto se avevo mai ascoltato i Bermuda Tapes, le demo didi quel periodo“, ricorda, in una intervista al Guardian. “Non le avevo mai sentite… ho amato da subito questa canzone e l’ho cantata al meglio che ho potuto. L’alta cosa bella è che volevo davvero che) partecipasse e ha risposto positivamente. Mi ha raggiunto e ha suonato il basso e cantato un po’ con me. C’è, ci sono io e c’è. Non è un ...

novasocialnews : Paul McCartney e Ringo Starr di nuovo insieme nel nome di John Lennon #novasocialnews #spettacolo #news… - walterdicori : RT @Linkiesta: Refrattario a qualsiasi compromesso o moda, di cui sarebbe stato inevitabilmente anticipatore, Battisti ricevette gli elogi… - GiovanniAdamo19 : RT @Corriere: Ringo Starr e Paul McCartney incidono un inedito di John Lennon -