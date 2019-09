L' hotspot di Lampedusa ora rischia di esplodere

Migranti : sindaco Lampedusa - ‘Governo ci ha emarginati - svuotare subito hotspot’ : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – “Dopo i recenti sbarchi a Lampedusa, nel Centro di accoglienza ci sono adesso circa 240 persone, più del doppio di quelle che potrebbe ospitare. Chiedo dunque alle istituzioni che lo gestiscono di provvedere al più presto al trasferimento degli ospiti in eccedenza, se necessario anche con un aereo, per il rispetto delle condizioni degli stessi Migranti all’interno del Centro e per evitare ...

Caos Lampedusa : nell’hotspot il doppio di migranti rispetto alla capienza : «Siamo abbandonati e temo che questa sia una scelta ben precisa, così si crea il Caos e poi si scarica la colpa su di noi» dice il sindaco Totò Martello. Tuttavia il questore di Agrigento, Maria Rosa Iraci assicura: «È una situazione assolutamente sotto controllo»

Migranti : Mediterranea - ‘nell’hotspot Lampedusa situazione insostenibile’ : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) – “Nell’hotspot di Lampedua la situazione è insostenibile”. E’ la denuncia di Mediterranea Saving Humans. Proprio oggi il questore Rosa Maria Iraci, parlando con l’Adnkronos, ha smentito il caos al centro d’accoglienza, denunciato anche dal sindaco Salvatore Martello. “E’ una situazione è assolutamente gestita – ha detto Iraci -per quanto riguarda ...

Migranti : sindaco Lampedusa - ‘hotspot sovraffollato - chi vuole creare tensione su isola?’ : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) – “Quello che sta accadendo a Lampedusa è paradossale. Prima hanno tenuto i Migranti a bordo della Open Arms per quasi venti giorni davanti la nostra costa, e c’era chi non avrebbe mai voluto farli sbarcare. Ora quei Migranti sono tutti sull’isola, con il Centro di accoglienza sovraccarico”. E’ la denuncia del sindaco di Lampedusa Salvatore Martello. “Nel frattempo è ...

Migranti : minori sbarcati da Open Arms trasferiti in hotspot Lampedusa : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - Sono stati trasferiti all'hotspot di Lampedusa i 27 minori non accompagnati sbarcati poco fa dalla nave Open Arms. Restano a bordo 107 Migranti. Tra i minori ci sono eritrei, sudanesi, gambiani e ghanesi. Oltre a nigeriani ed egiziani.