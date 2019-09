Gli ultimi tentativi di evitare una scissione nel Pd

Ancelotti : «Belli gli spogliatoi - neGli ultimi giorni hanno fatto un grande lavoro» : La conferenza stampa dell’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti dopo la vittoria con la Sampdoria: Lozano a sorpresa titolare? «Sì, è vero, è tornato giovedì ma mi sembra brillante. Avevo incertezza su altri giocatori, anche su Llorente meglio a gara in corso, Insigne recuperato da poco. Ha fatto un primo tempo ottimo, poi ha perso un po’ di energia» Equilibrati? «Abbiamo difeso meglio, prestazione migliorata, più attivi e mobili. ...

"L'amico Bibi spiava Trump". La rivelazione di Politico avvelena Gli ultimi giorni prima del voto in Israele : Ci mancava solo il “Bibi spione” per infiammare ancor di più gli ultimi giorni di una campagna elettorale segnata da colpi bassi, accuse velenose, sparate quotidiane. Non bastava la promessa di annessione, in caso di vittoria, della Valle del Giordano e il disegno di legge (bocciato) sull’installazione di videocamere in tutti i seggi elettorali, e neanche l’accusa alle “èlite”, e agli arabi ...

Morti su lavoro - in Italia aumentano : sono 3 al giorno. Strage neGli ultimi 7 mesi : 599 vittime. “Le leggi ci sono. Ma mancano i controlli” : Precipitati dai tetti di un capannone, incastrati tra i rulli di un macchinario, folgorati da scariche elettriche. Oppure, come nell’ultimo caso dell’azienda agricola di Arena Po, in provincia di Pavia, annegati dopo essere caduti in una vasca agricola. sono tantissime le dinamiche di quella che i sindacati hanno iniziato a chiamare la “Strage inaccettabile”. Ed è difficile dar loro torto sull’utilizzo del termine, guardando ai numeri: da ...

Il 2019 rischia di essere il peggiore deGli ultimi anni per morti sul lavoro : Uno dei peggiori anni per quanto riguarda le morti sul lavoro. Il 2019, fino ad ora, sta registrando un possibile nuovo aumento degli incidenti rispetto al 2018, che aveva già segnato un rialzo di oltre il 6% di 'morti bianche rispetto all'anno precedente. Lo scorso anno le denunce di infortunio con esito mortale sono state - secondo dati Inail - 1.218, contro le 1.148 del 2017 e le 1.154 del 2016. Ma nei primi sette mesi di quest'anno ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 11 settembre : testa a testa tra Gli ultimi saranno ultimi e La verità sul caso Harry Quebert : Il film con Paola Cortellesi, Alessandro Gassmann e Fabrizio Bentivoglio, Gli ultimi saranno ultimi, su Rai1, ha vinto la prima serata di mercoledì 11 settembre con 2 milioni 374mila telespettatori e l’11.12% di share. Canale 5 tallona da vicino la concorrente e la miniserie televisiva La verità sul caso Harry Quebert ottiene 2 milioni 330mila telespettatori con il 12.45% di share. Ascolti tv prime time La programmazione televisiva di ieri ...

Juventus - infortunio De Sciglio: ultimissime e tempi di recupero: infortunio DE Sciglio- La Juventus si prepara alla sfida di campionato contro la Fiorentina, ma Sarri dovrà fare a meno di De Sciglio, il quale ha rimediato un affaticamento al muscolo flessore, e stop che potrebbe prolungarsi ancora per diverse settimane. Il terzino bianconero potrebbe stare fermo per circa 15 gironi, anche se le sue

Il mercato della telefonia ha perso 11 miliardi neGli ultimi 9 anni : Un recente studi di Digital360, mostra che negli ultimi 10 anni le compagnie di telecomunicazioni hanno visto contrarsi in maniera significativa i ricavi. L'articolo Il mercato della telefonia ha perso 11 miliardi negli ultimi 9 anni proviene da TuttoAndroid.

Ascolti TV | Mercoledì 11 settembre 2019. Harry Quebert chiude al 12.5%. Gli ultimi saranno Ultimi 11.1% - Baywatch 9.9% - Chi l’ha Visto? 9.4%. ViD (15.9%) vs Pomeriggio Cinque (15.2%-17%) : La Verità sul caso Harry Quebert - Patrick Dempsey Su Rai1 Gli Ultimi saranno Ultimi ha conquistato 2.374.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Canale 5 La Verità sul caso Harry Quebert ha raccolto davanti al video 2.330.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone ha interessato 1.187.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 Baywatch ha catturato l’attenzione di 2.075.000 spettatori (9.9%). Su Rai3 ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : Marc Marquez e la fame di vittoria. L’iberico cova rivincita dopo Gli ultimi duelli persi : Il Mondiale 2019 di MotoGP è ormai sempre più nelle mani di Marc Marquez a sette tappe dalla fine di una stagione dominata in lungo e in largo grazie ad una costanza di rendimento mostruosa. Il nativo di Cervera, dopo due annate in cui ha dovuto fronteggiare una Ducati molto pericolosa, ha ampliato il gap con gli avversari anche grazie ai progressi motoristici della Honda che gli hanno permesso di lottare per la vittoria in ogni singola gara ...

Gli ultimi saranno ultimi - Rai 1/ Streaming video del film con Paola Cortellesi : 'Gli ultimi saranno ultimi' in onda su Rai 1 oggi 11 settembre 2019 alle ore 21.25. Nel cast Paola Cortellesi, Alessandro Gassman. Streaming del film

La verità sul caso Harry Quebert : Stasera Gli ultimi tre episodi su Canale 5 : Trama e anticipazioni sulle tre puntate che concludono la miniserie con protagonista Patrick Dempsey.

Clima : in Europa Agosto 2019 il 2° più caldo deGli ultimi 40 anni : Copernicus, il programma europeo per l’osservazione satellitare della Terra che si avvale del Centro europeo per le previsioni meteorologiche di medio termine ECMWF, ha reso noto che in Europa Agosto 2019 è stato il 2° più caldo degli ultimi 40 anni, preceduto solamente dall’Agosto del 2010, con 0,53°C sopra la media del trentennio 1981-2010. L’estate che sta per terminare è la 4ª più calda in Europa degli ultimi 40 anni: la ...

La verità sul caso Harry Quebert : stasera 11 settembre Gli ultimi 3 episodi su Canale 5 : Questa sera, mercoledì 11 settembre, andrà in onda su Canale 5 la quarta ed ultima puntata della miniserie La verità sul caso Harry Quebert. La fiction ruota attorno all'omicidio della giovane Nola Kellergan, di cui è stato accusato il famoso romanziere Harry Quebert (interpretato da Patrick Dempsey), con il quale la giovane aveva intrecciato una relazione segreta. Dopo il ritrovamento del corpo della ragazza nel giardino dello scrittore accanto ...