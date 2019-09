Egitto: terroristi uccisi da polizia

I componenti di una cellula terrorista sono stati "tutti" in uno scontro a fuoco con lanel nord del Sinai. Così il ministero degli Interni del Cairo, da quanto riporta l'agenzia Mena. Trovati in loro possesso munizioni per armi automatiche e una pistola. Un ufficiale è rimasto ferito. Un altro scontro c'è stato quando laha individuato e circondato un presunto terrorista che avrebbe sparato contro gli agenti che hanno risposto al fuoco uccidendolo.(Di domenica 15 settembre 2019)