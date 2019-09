Contromano sulla superstrada | giovane calciatore muore in scooter

Auto Contromano sulla A10 - 5 feriti : 21.05 Cinque persone ferite, 4 veicoli coinvolti in un incidente avvenuto sull'A10 Autostrada dei Fiori,in direzione Francia nella Galleria San Bartolomeo 2. A causare l'incidente, un'Auto guidata da un 78enne italiano, che viaggiava contromano. Tra i veicoli coinvolti anche due mezzi pesanti. I feriti sono stati stabilizzati e portati in codice giallo e verde all'ospedale di Imperia.

Cremona - viaggiano Contromano sulla tangenziale : automobilista li blocca. Ecco come ci riesce : Da una parte della carreggiata Gianluca, un ragazzo di Cremona che, usando ripetutamente il clacson e sbracciandosi, cerca di convincerli a frenare. Dall’altra parte della strada, due anziani su un’auto bianca che viaggiano contromano. Il video è stato girato nel primo pomeriggio su una delle tangenziali di Cremona, a nord-ovest della città. Gianluca si è accorto che la coppia percorreva il collegamento viario tra la Paullese e la ...

La paura corre sulla Statale : un 86enne in Contromano per 20 chilometri : Valentina Dardari All'uomo è stata ritirata la patente per aver viaggiato da Bellano a Lecco in controsenso. Aveva sbagliato strada e ha fatto inversione Un uomo di 86 anni è stato fermato dalla Polizia stradale per aver guidato contromano per quasi 20 chilometri sulla Superstrada, la Statale 36. All’incauto conducente è stata ritirata la patente e data una salata sanzione. E’ stato fortunato, avrebbe potuto uccidere qualcuno, oltre ...