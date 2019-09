Ascolti tv | le “Ali di libertà” di Bocelli volano | lo show musicale su Rai1 è il

Fonte : today

(Di domenica 15 settembre 2019) La grande serata evento da Lajatico, tra lirica e canzone, ha conquistato glidel sabato sera in tv

franbellino : Ascolti TV | Sabato 14 settembre 2019. Ali di Libertà 16.3%, Anche se è amore non si vede 11.5% -… - antoniogenna : Ieri e oggi in TV Estate 15/09/2019 — Ascolti italiani di sabato 14 settembre 2019: 2,5 milioni (16,28%) per la ser… - AndreaAAmato : #AscoltiTv 14 settembre vince Andrea Bocelli ali di libertà con il 16,28%, seguono Anche se è amore non si vede con… -