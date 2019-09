Anziano disperso in Val d’Ossola | ritrovato morto nei boschi di Montecrestese

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 15 settembre 2019) E’ statoil pensionato di 72 annida una settimana in Val d’Ossola. Il corpo è stato localizzato oggi, neidi, nel corso delle ricerche che hanno coinvolto oltre 200 persone di vari gruppi, tra cui Aib e Protezione civile. Il corpo era in fondo a un canalone: l’uomo sarebbe scivolato mentre cercava funghi poco distante dalla baita che possedeva nell’alpeggio di Coipo di. Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con i militari del SAGF ed i Vigili del Fuoco hanno lavorato per due giorni per organizzare le squadre e per perimetrare le zone di ricerca. L'articoloin Val d’Ossola:neidiMeteo Web.

