Inter | Conte vorrebbe esaltare ancora Brozovic | ' preoccupa' la clausola a 60 milioni

Inter - Conte avvisa : 'Ci sarà da lottare - Sanchez ha bisogno di lavorare' : L'Inter non si ferma più e riprende il campionato da dove aveva Interrotto. Dopo la sosta per le Nazionali arriva il terzo successo consecutivo in Serie A per 1-0 contro l'Udinese con gol vittoria messo a segno da Stefano Sensi. Il centrocampista della Nazionale italiana si è infilato da dietro e di testa ha insaccato alle spalle di Musso su cross preciso di Diego Godin, trovando il gol partita. Ora il club meneghino si concentrerà sul prossimo ...

Inter-Udinese - Conte mette le cose in chiaro : “sento troppe fesserie - qui nessuno ci regala niente” : L’allenatore dell’Inter ha parlato al termine della vittoria sull’Udinese, mettendo in chiaro come la strada da percorrere sia ancora lunga Tre partite e tre vittorie in questa Serie A, l’Inter ha cominciato alla grande la stagione, issandosi in testa alla classifica e superando la Juventus dopo il pareggio di oggi. Claudio Grassi/LaPresse Una situazione positiva che non deve comunque distogliere la squadra dai ...

E’ un’Inter solida in tutti i… Sensi - Udinese domata con il minimo sforzo : Conte è primo in classifica : Il centrocampista nerazzurro regala i tre punti all’Inter nel match di San Siro, decisivo un suo colpo di testa alla fine del primo tempo Stefano Sensi si è già preso l’Inter, diventando in pochi mesi un pilastro del centrocampo di Antonio Conte. Il giocatore nerazzurro è l’autentico protagonista del match di San Siro, deciso da un suo colpo di testa arrivato alla fine del primo tempo. Claudio Grassi/LaPresse Udinese ...

Inter-Udinese - Conte : “Leggo troppe fesserie - dobbiamo fare il nostro percorso e non pensare a niente” : “Ci sarà da lottare in ogni partita, dovremo essere bravi. E’ stato un incontro molto difficile, contro una squadra forte che dispone di giocatori forti anche fisicamente. Potevamo essere più cinici, ma i tre punti sono comunque meritati. Loro sono stati bravi a rimanere in partita fino alla fine, sono stati bravi nelle ripartenze con Fofana, un giocatore che conosco bene”. Queste le parole Antonio Conte a Dazn al termine ...

Inter-Udinese - Conte ammette : “Sanchez va riportato ai suoi livelli. Icardi? Non è giusto che ne parli” : L’allenatore dell’Inter ha presentato la sfida con i bianconeri di domani, soffermandosi su alcune individualità Sei punti in due partite, l’Inter di Antonio Conte ha iniziato benissimo la stagione, issandosi in testa alla classifica insieme a Torino e Juventus. Credits: Instagram @Mauroicardi Domani sera a San Siro arriva l’Udinese, l’ultimo banco di prova prima del derby, un esame da passare a pieno voti per ...

Terremoto Centro Italia - prima visita di Conte : “Domande ricostruzione privata troppo lente : ora stop alle proroghe. Definire Interventi” : Arquata del Tronto, poi Accumoli e infine Castelsantangelo sul Nera. La prima visita ufficiale del presidente del Consiglio, come capo del nuovo esecutivo M5s-Pd, come aveva promesso, è nelle zone colpite dal sisma del 2016. Con Giuseppe Conte, nel breve tour tra i paesi più colpiti, ci sono anche Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile e Piero Farabollini, commissario straordinario per la ricostruzione, succeduto a Paola De Micheli, ...

Inter - Conte in conferenza : il tecnico parla dell’utilizzo di Sanchez e di Icardi : Tre su tre e punteggio pieno. Questo l’obiettivo dell’Inter nella gara di domani sera contro l’Udinese. E’ ghiotta l’occasione per i nerazzurri, che si troveranno di fronte a San Siro i friulani di Tudor. Alla vigilia della partita, le parole in conferenza stampa dell’allenatore Antonio Conte. “Sarà una gara difficile, l’Udinese è una ottima squadra, fisica, che difende bene e molto forte ...

Allegri : «L’Inter di Conte e Marotta può vincere lo scudetto. La Juve di Sarri? Sì - l’ho guardata» : “Non sono pentito della scelta fatta con la Juventus, le cose non vanno forzate” parla così del suo addio ai bianconeri Massimiliano Allegri intervistato da Massimo Giletti. Come riporta padovasport.tv il tecnico non è assolutamente pentito di aver lasciato la guida della Juve dopo 5 anni intensi di lavoro e risultati “Abbiamo capito tutti e due, forse il presidente lo ha capito prima di me, che era il momento di prendersi una ...

Silvio Berlusconi - la fronda Interna : da Forza Italia a Forza Conte - terremoto azzurro : Da Forza Italia a Forza Conte il passo è breve. Nel partito di Silvio Berlusconi, a fronte degli sforzi di far rinascere un centrodestra unito con Matteo Salvini e Giorgia Meloni (con l'ex Giovanni Toti presenza indigesta), crescono le truppe di chi in Parlamento appare tentato da nuovi scenari. Leg

Barbara d'Urso : "Io e Mara Venier non abbiamo mai litigato. Vorrei Intervistare il premier Conte" : Anche per questa stagione televisiva 2019/20, Barbara d'Urso è pronta a farsi in quattro: lunedì 8 ha debuttato con Pomeriggio Cinque, mentre domenica 13 esordirà con Domenica Live e in prime time con Live - Non è la d'Urso. In primavera invece condurrà ancora una volta il Grande Fratello.Intervistata dal Corriere della Sera, la conduttrice ha commentato così l'impegno della domenica sera:prosegui la letturaBarbara d'Urso: "Io e Mara Venier ...

Allegri - si gode la Serie A da spettatore : “non mi sono pentito di aver lasciato la Juventus. Inter? Con Conte è da scudetto” : Dopo l’addio alla Juventus, scelta della quale spiega di non essersi pentito, Massimiliano Allegri si gode la Serie A da spettatore: l’ex allenatore bianconero promuove l’Inter come candidata per lo scudetto Dopo diversi anni di intenso lavoro in panchina, Massimiliano Allegri si gode un po’ di meritato relax lontano dai campi da gioco. L’ex allenatore della Juventus guarda il calcio da spettatore, godendosi ...

Manovra - Bersani : “Ha ragione Conte - serve Intervento espansivo. Lega e destra insultano Gentiloni? Da che pulpito viene la predica” : “Io sono ovviamente per una Manovra espansiva, come dice Conte. Non puoi fare manovre procicliche in un evidente momento di appannamento della ripresa, altrimenti rischi la recessione“. Così, ai microfoni di Radio Radicale, il deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, risponde al giornalista Lanfranco Palazzolo sulle modalità con cui disinnescare l’aumento dell’Iva. E spiega: “Ci vogliono due cose. ...

Manovra - Bersani : “Ha ragione Conte - serve Intervento espansivo. Lega e destra insultano Gentiloni? Da che pulipito viene la predica” : “Io sono ovviamente per una Manovra espansiva, come dice Conte. Non puoi fare manovre procicliche in un evidente momento di appannamento della ripresa, altrimenti rischi la recessione“. Così, ai microfoni di Radio Radicale, il deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, risponde al giornalista Lanfranco Palazzolo sulle modalità con cui disinnescare l’aumento dell’Iva. E spiega: “Ci vogliono due cose. ...

Inter - Bocelli : “Ho apprezzato molto l’approccio di Conte. Lukaku?…” : Una raccolta benefica con la Fondazione Andrea Bocelli. Un nuovo spettacolo su Rai 1, Ali di libertà. Ma Andrea Bocelli è anche uno sportivo, tifosissimo dell’Inter. La Gazzetta dello Sport lo ha Intercettato per alcune domande. Spesso il calcio viene criticato, ma è ancora in grado di fare qualcosa di buono. «Ma certo. A me piace da sempre, da quando ero ragazzino in collegio e con la radiolina ascoltavo Tutto il calcio minuto per ...