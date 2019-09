Vuelta di Spagna – Maxi caduta a metà della 19ª tappa | a terra anche la maglia rossa

Fonte : sportfair

(Di venerdì 13 settembre 2019) Importante19ªdi: coinvolti, fra i tanti,Miguel Angel Lopez e laPrimoz Roglic La 19ªdiregala un importante turning point acorsa. Ad una sessantina di km dal termine, unaha coivolto diversi ciclisti di spessore: sono finiti aMiguel Angel Lopez, Rafa Majka, Tony Martin (unico ritiratosi) e soprattutto laPrimoz Roglic.che comunque non dovrebbe avere gravi ripercussioni sulla classifica generale visto che la Movistar, nonostante un accenno di corsa iniziale per cercare di ridurre il gap di Valverde dalla prima posizione, ha poi rallentato per far rientrare in gruppo i big caduti. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android ¡Así ha sido la caída que ha dejado ...

zazoomblog : Vuelta di Spagna – Si punta verso sud con la Ávila-Toledo: percorso altimetria e favoriti della 19ª tappa -… - gregcapitano10 : RT @Eurosport_IT: Esta es una Vuelta loca y una tappa loca... tanto in Spagna quanto in cabina di commento, ma non vi sveliamo di più: ENJO… - Piergiulio58 : Eurosport: Sergio Higuita sorprende tutti! Roglic vince la volata per il 2° posto: rivivi il finale. -