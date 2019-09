Scoperto un nuovo complesso vulcanico sottomarino al largo della Calabria | «Più grande

Scoperto nuovo meccanismo alla base dell’invecchiamento precoce : Un nuovo meccanismo alla base dell’invecchiamento precoce è stato Scoperto dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, nell’ambito di uno studio internazionale condotto su 13 pazienti affetti da una grave malattia rara. I risultati della ricerca, durata oltre 4 anni, sono stati pubblicati sul numero di settembre della rivista scientifica American Journal of Human Genetics. Clinici e ricercatori, ...

Spazio - Scoperto a 110 anni luce dalla Terra un nuovo pianeta in cui c’è acqua. Gli scienziati : “Lì potrebbero esserci segni di vita” : “La vita come sappiamo è basata sull’acqua. Questo pianeta è il miglior candidato che abbiamo al di fuori del nostro sistema solare nella ricerca di segni di vita“. Giovanna Tinetti, astronoma dell’University College di Londra, ha commentato così la scoperta sensazionale fatta nel Regno Unito: secondo una ricerca del suo ateneo apparsa su Nature Astronomy, per la prima volta è stata rilevata acqua nell’atmosfera di un ...

Scoperto nuovo ceppo di batteri : causa scarlattina - mal di gola e può innescare la sepsi : Un team di scienziati guidati dall’Imperial College di Londra ha Scoperto in Gran Bretagna un nuovo ceppo di batteri streptococcici del gruppo A. Questo super-bug è noto per causare scarlattina, infezioni alla gola e – in casi molto rari – una malattia invasiva che può innescare la sepsi. Il team di ricerca, che ha studiato i ceppi batterici fino al 2016, descrive i risultati su ‘The Lancet Infectious Diseases’. ...

Eleonora Pedron esce allo Scoperto con il nuovo amore : il bacio sul red carpet di Venezia : Con un abito lungo rosa cipria a pois color oro, con le spalline, la gonna ampia e impreziosito da una cinta dorata e i capelli semiraccolti ma morbidi. E poi le scarpe, un modello open toe con plateau vertiginoso che la slanciano e le donano un incedere regale. Insomma, Eleonora Pedron si è presentata sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia come una vera principessa delle favole. Ma la showgirl, conduttrice e modella non sta facendo ...

Nel genoma degli italiani Scoperto un nuovo e ignoto quarto gruppo ancestrale : Nel genoma degli italiani sono state identificate tracce genetiche di un “nuovo” e precedentemente ignoto quarto gruppo ancestrale. È uno degli aspetti più intriganti di uno studio appena pubblicato sulla rivista Science Advances che fornisce ora un quadro dettagliato dell’impatto che le diverse migrazioni del passato hanno avuto sul nostro genoma. Il quadro che è emerso è quello di una grande complessità, molto maggiore di quella ...

Scoperto un nuovo cut content di Bloodborne : ecco la boss fight con Master Willem : Bloodborne è stato uno dei giochi di FromSoftware più amati e, a distanza di qualche anno dalla sua uscita, i fan sono ancora alla ricerca di contenuti e scene tagliate.Tra gli utenti più impegnati in "questo campo" troviamo Lance McDonald che, in passato, ci ha già mostrato alcune chicche di Bloodborne assenti dalla versione finale, come ad esempio il terrificante boss Great One Beast.Il nostro Lance McDonald continua ad andare avanti con il ...

Tumore al seno - Scoperto un nuovo meccanismo per fermarlo : Grazie a uno studio statunitense, è stata scoperta l’esistenza di una molecola che potrebbe fermare le forme di Tumore al seno causate dalla mutazione ereditaria del gene oncosoppressore BRCA1. La mutazione in questione è la stessa di cui è portatrice l’attrice Angelina Jolie, che ha deciso di sottoporsi nel 2013 a una doppia mastectomia preventiva, seguita due anni dopo da un’ovariectomia. Lo studio che ha permesso la scoperta ...

Dal FFP finanziario al nuovo Milan - Mirabelli allo Scoperto : “ci sono cose poco lineari su cui va fatta chiarezza” : L’ex direttore sportivo del Milan ha parlato del mercato rossonero e del FFP, esprimendo il proprio punto di vista a riguardo Non fa più parte del mondo Milan ormai da qualche anno, ma Massimiliano Mirabelli non si tira indietro quando qualcuno tira fuori l’argomento rossonero. LaPresse/Francesca Soli L’ex direttore sportivo della società di via Aldo Rossi ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, esprimendo il proprio ...

Bully 2 sta arrivando? Scoperto un nuovo indizio in GTA Online : Ci sono rumor su Bully 2 da anni ormai, ma nel 2019 le indiscrezioni e le fughe di notizie sono aumentate considerevolmente. Detto questo, si tratta solamente di voci. In altre parole, niente di concreto ma, anche di recente, sono emersi ulteriori rumor sul possibile nuovo capitolo.Il mese scorso è apparso un easter egg di Bully nel nuovo aggiornamento di Grand Theft Auto Online. Tra le feature aggiunte con l'update si poteva appendere un poster ...

Cancro - Scoperto nuovo meccanismo per bloccare la crescita dei tumori : Uno studio condotto dal Dipartimento di Medicina Molecolare della Sapienza in collaborazione l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma ha svelato un nuovo meccanismo molecolare per bloccare la crescita dei tumori caratterizzati da un’alterazione della via di segnale di Hedgehog, una via coinvolta nello sviluppo di numerose neoplasie. La via di segnalazione di Hedgehog è fondamentale nel corretto sviluppo di un organismo, ma allo ...

Scoperto nella pelle un nuovo organo di senso che percepisce il dolore : Un team di ricerca svedese del prestigioso Karolinska Institutet di Stoccolma ha individuato un nuovo organo di senso in grado di percepire il dolore meccanico. È composto da una rete di cellule gliali specializzate, poste tra il derma e l'epidermide. Al momento è stato rilevato solo nei topi, ma gli scienziati sono certi sia presente anche nell'uomo. La conferma arriverà da studi specifici.Continua a leggere

Scoperto un nuovo organo di senso del dolore : Nel corpo esiste un organo sensoriale che rileva il dolore, si trova nella pelle ed è composto da cellule gliali con molte sporgenze lunghe che formano una struttura fatta a maglie all’interno della pelle stessa: lo ha Scoperto una ricerca condotta dal Karolinska Institutet e pubblicato su Science. “Il nostro studio dimostra che la sensibilità al dolore non si verifica solo nelle fibre nervose della pelle, ma anche in questo organo. ...

Universo - Scoperto un nuovo gruppo di galassie nascoste : scoperto un gruppo di galassie «nascoste», e antiche, che pone nuove sfide alla comprensione dei misteri dell'Universo. L'Universo è, per definizione, infinito e oggetto di esplorazione infinita. Pochi giorni fa la Nasa ha scoperto la presenza di una super-Terra a «soli» 31 anni luce di distanza, situata nella costellazione dell'Idra. Il Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite) stava osservando la stella GJ 357 quando ha notato oscuramenti ...

Scoperto un nuovo gruppo di hacker cinesi all’opera da 7 anni : Logo di Apt41, il gruppo di hacker cinesi (fonte: FireEye) Un nuovo gruppo di hacker cinesi è stato Scoperto. Dopo un’osservazione durata sette anni, la società di sicurezza informartica Fire Eye ha dato un nome e un curriculum alla banda di pirati informatici: Apt41. Dalle indagini degli esperti è emerso che dal 2012 il gruppo di hacker ha colpito 15 paesi tra cui Italia, Francia, Regno Unito e Stati Uniti, prendendoli di mira con ...